Scaloni, antes de la final: la posible titularidad de Di María y las declaraciones de Bielsa El DT de Argentina habló ante la prensa en la previa del duelo decisivo de este domingo ante Colombia, en Miami. De cábala, salió a hablar con el Dibu Martínez. Los detalles

Argentina jugará la final de la Copa América este domingo desde las 21 en Miami ante Colombia. Lionel Scaloni dialogó con la prensa sobre las expectativas del partido, si Ángel Di María va a ser titular, la opinión de las polémicas declaraciones de Marcelo Bielsa y de su cábala, el Dibu Martínez, quien estuvo a su lado.

El arquero de la selección estuvo presente en las conferencias previas de la final de la edición 2021 de la Copa América, en la Finalissima en Wembley y en la del Mundial de Qatar 2022. Por eso, el arquero siguió con la costumbre que viene manteniendo antes de cada partido por el título con la Albiceleste.

“Los rivales nos juegan de distintas maneras y hemos sabido cada partido qué hacer. Al final el equipo ha madurado en cuanto a eso y a nivel de juego tratamos de jugar de la misma manera. El equipo siempre es el mismo y eso es lo más importante”, empezó diciendo Scaloni

Y analizó: “Es un gran jugador James Rodríguez, es un placer verlo jugar. Néstor (Lorenzo) encontró el funcionamiento alrededor de él y es lindo, es un gran jugador. Nosotros no nos enfocamos en un jugador, sino el equipo. Colombia es un gran equipo. Nuestra manera de defender será como equipo y por zonas. Sabemos las dificultades que eso conlleva. Trataremos de ser dueños del partido, esa es la idea”.

La titularidad de Di María

Entrenamiento de Di Maria de cara a la final.

“¿Lo condiciona poner a Di María por ser su último partido?,” le preguntaron a Scaloni y respondió: “Siempre hemos decidido el equipo que sale en relación al partido. Con Ecuador pudo ser su último partido y no entró. Con errores o no, consideramos que no tenía que jugar. Al final salió bien y pudo jugar la semi y por qué no pensar que puede jugar la final. Aunque sabemos que será su último partido, siempre será el equipo por delante. Si tiene que jugar, será porque tiene que jugar, si decidimos que no, es porque pensamos el equipo, por otro lado. Eso como DT es básico, pensar siempre en el partido porque hay muchos condicionantes, esperemos que vaya todo bien y que Ángel se pueda retirar dela mejor forma”.

La crítica de Bielsa

“Lo dejé claro, fui el primero porque fuimos los primeros que jugamos, inauguramos el torneo y lo sigo pensando. En la segunda rueda de prensa dije que estaba todo dicho porque no había manera de arreglarlo. Tuvimos el sorteo de Copa América en diciembre y las canchas estaban en ese estado al inicio de la Copa… cómo las van a arreglar en 4 días. Me pareció oportuno dejar de lado eso porque sonaba a excusa. Con Ecuador jugamos en una cancha peor y seguimos. Opinamos que lo mejor era no hablar más del tema, podía ser una excusa y no la buscábamos. Pero es evidente, estoy totalmente de acuerdo en eso de los campos”, dijo el DT de la Argentina.

“Espero que los hinchas argentinos y colombianos vivan una fiesta, lo deseo con mi corazón. Estará mi familia, estarán todas las familias y amigos, no podemos estar pensando que pueda pasar algo porque uno festejó o uno carga al otro. Tenemos que aprenderlo de una vez por todas. Nosotros somos los encargados de transmitir esa tranquilidad, con el micrófono puedo decirlo y es básico. Las imágenes del otro día parecen de hace 50 años. Eso a mí me preocupa por lo que pueda pasar mañana. Lanzo este mensaje que tendría que ser bien recibido”.

Los datos de Argentina vs. Colombia

• Fecha: domingo 14 de julio

• Hora: 21:00

• TV: DSports, TyC Sports, TV Pública

• Streaming: DGO, Mitelefe.com, TyC Sports Play

• Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

• Estadio: Hard Rock Stadium, Miami