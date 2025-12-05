Scaloni, antes del sorteo del Mundial 2026: “Messi tomará la mejor decisión para él y para la Selección” En la antesala del sorteo del Mundial 2026, Lionel Scaloni llegó a Washington y analizó el presente del equipo argentino y el futuro de Lionel Messi. “Es lo suficientemente maduro como para tomar la mejor decisión para él y para la Selección”, afirmó el entrenador, quien se mostró relajado a pocas horas de la definición de los grupos.

Según confirmó, se enteró “hace un rato” de que ingresará a la ceremonia con la Copa del Mundo, algo que describió como “una alegría enorme” y un momento especial antes de conocer a los próximos rivales. El sorteo se realizará este viernes, desde las 14:00 (hora argentina) en el Centro John F. Kennedy.

Cómo será el sorteo: los datos oficiales

Según la información difundida, el sorteo del Mundial 2026 presentará un esquema renovado:

48 selecciones participarán del torneo.

Los 4 equipos mejor rankeados no se cruzarán hasta semifinales , según la nueva regla de FIFA.

El sábado se darán a conocer los estadios y horarios de los partidos.

“Estamos un poco más tranquilos que en Qatar”

Comparando esta previa con la del Mundial 2022, Scaloni reconoció que esta vez llega “más tranquilo”, aunque anticipó que después del sorteo volverá la tensión habitual: “En el anterior estábamos haciendo muchas más cuentas y después no se dieron”.

Además, señaló que será un torneo de gran dificultad: “Para tener un buen Mundial, hay que enfrentar a los mejores”. Y aunque Argentina evitará a España, Francia e Inglaterra hasta instancias avanzadas, aclaró: “Hay muchos equipos buenos, no son solo esos cuatro”.

Otros temas: Finalissima, horarios y el presente del equipo

Scaloni aseguró no tener novedades sobre la Finalissima y comentó que el entrenador de España, Luis de la Fuente, tampoco tiene confirmación sobre su realización.

Expresó además cierta preocupación por los horarios que podría tener el Mundial, especialmente por el calor: “Pensando en lo que fue el Mundial de Clubes, puede llegar a preocupar. El espectáculo, así, se complica”.

Finalmente, destacó el compromiso del plantel y el presente de Messi: “La Selección está bien, seguimos batallando como si no se hubiera ganado nada. Y Messi decidirá lo mejor para él y para nosotros. Aunque parezca que falta poco, seis meses son muchos”.