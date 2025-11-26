Así quedaron los cuatro bombos para el sorteo del Mundial 2026: qué significa para la Argentina La FIFA confirmó la conformación definitiva de los bombos para el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, quedó ubicada en el Bombo 1, una posición que le permitirá evitar a todas las potencias en la fase inicial.

El sorteo se realizará el viernes 5 de diciembre en Washington, donde se definirá el primer tramo del camino de la Scaloneta en su defensa del título obtenido en Qatar 2022.

Bombo 1: Argentina, entre los gigantes

Argentina integra el grupo de privilegio junto con los tres anfitriones —Estados Unidos, Canadá y México— y otras grandes potencias: Francia, España, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Esto garantiza que el seleccionado no se cruzará con ellos hasta las instancias eliminatorias.

Bombo 2: los posibles rivales más fuertes

En el segundo grupo aparecen equipos con peso propio y procesos consolidados:

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

De aquí saldrá uno de los rivales de mayor exigencia para Argentina.

Bombo 3: historia y nuevas amenazas

El Bombo 3 combina selecciones tradicionales con otras en pleno crecimiento:

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

En un Mundial ampliado, varios de estos equipos podrían transformarse en sorpresas.

Bombo 4: las incógnitas del sorteo

El último grupo incluye selecciones emergentes y los clasificados que aún restan definir:

Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los ganadores de los repechajes europeos A, B, C y D, y los dos equipos que superen el Torneo Eliminatorio FIFA.

Es el bombo donde reina la mayor incertidumbre.

Con los bombos ya establecidos, comienzan las especulaciones sobre la conformación del grupo que le tocará a Argentina en un Mundial que, por primera vez con 48 equipos, promete nuevas combinaciones y posibles sorpresas.