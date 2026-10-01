Scaloni explicó cómo jugará el equipo sin Messi y reveló su charla íntima con el plantel El entrenador analizó el 4 a 0 en Córdoba y destacó la seriedad de los jugadores. Además, se refirió a su continuidad, anticipó rotación para el amistoso contra Burkina Faso y contó cómo fue el reencuentro tras la final perdida frente a España.

Luego de la contundente victoria de la Selección argentina por 4 a 0 ante Bolivia en la provincia de Córdoba, el entrenador Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa para analizar el rendimiento del equipo. El director técnico valoró la seriedad con la que el plantel asumió el primer compromiso de esta fecha FIFA y abordó el desafío de mantener la competitividad en la nueva etapa que transita la “Albiceleste”.

Consultado sobre cómo se reestructura el funcionamiento colectivo sin el capitán en el campo de juego, Scaloni fue tajante al reconocer el peso de la ausencia, aunque remarcó que el plan de juego continuará sustentándose en los mismos principios. “Messi es irremplazable. Nosotros buscaremos la manera de jugar igual, con el mismo sentido y a través de la pelota, llegar unidos al arco rival. Es una identidad que tiene esta selección más allá de los nombres. Pueden haber matices tácticos, pero la esencia es siempre la misma y eso no va a cambiar”, aseguró.

En la misma línea, el DT destacó la actitud de sus dirigidos en el estadio Mario Alberto Kempes, subrayando que afrontaron el encuentro “como pide esta camiseta” y respetando una identidad innegociable sin importar los nombres que salgan a la cancha.

El lugar de los juveniles y la rotación que se viene

Uno de los ejes centrales del diálogo con los medios fue el debut de las jóvenes promesas que comienzan a ganar terreno en la consideración del cuerpo técnico, como el delantero de Boca Juniors, Leo Flores, y el mediocampista Franco Mastantuono. “Para cualquier entrenador, hacer debutar a un jugador es algo ilusionante. Se los veo en la cara, noto todo lo que genera jugar con esta camiseta, son privilegiados”, expresó Scaloni, enfatizando que a estos nuevos talentos hay que llevarlos con un proceso cuidadoso y pedirles que repitan lo que hacen en sus respectivos clubes.

MIRA TAMBIÉN Franco Colapinto habló sobre su choque con Gasly

Pensando en el duelo del próximo sábado frente a Burkina Faso en el estadio Monumental, el entrenador anticipó que habrá rotación en el once inicial para darle oportunidad a otros futbolistas ante un rival africano que, advirtió, exigirá desde lo físico.

Respecto a su continuidad al frente del combinado nacional, Scaloni mantuvo la cautela y se limitó a decir que desde el día anterior a hoy “no cambió mucho”. En cuanto a quién heredará la camiseta número 10, aclaró que ese dorsal seguirá perteneciendo a Lionel Messi hasta su partido despedida el próximo 6 de octubre. Una vez superada esa fecha, el cuerpo técnico consultará con el jugador elegido si desea asumir la responsabilidad de portarla.

La charla íntima tras la final del Mundial

En el último tramo de la conferencia, el entrenador reveló cómo fue el primer cara a cara con el plantel luego de haber perdido la final de la Copa del Mundo 2026 frente a España.

“La primera charla que tuvimos fue muy parecida a la charla pos-Qatar, donde dije que había que seguir y que no podíamos hacer otra cosa que competir”, confesó Scaloni. Según detalló, el mensaje central fue dejar en claro que, más allá de la frustración por no conseguir el resultado esperado, el equipo debía seguir siendo competitivo. “El que quería seguir con nosotros, nos iba a dar orgullo que así fuera, y el que no quisiera podía decirlo sin problemas”, concluyó.