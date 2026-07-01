Tragedia en México: tres personas murieron durante la celebración por la clasificación Las víctimas fueron encontradas inconscientes en las inmediaciones del Paseo de la Reforma tras el triunfo ante Ecuador.

La celebración por el triunfo de la selección de México frente a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 terminó con un saldo trágico en la capital del país.

Tres personas fallecieron por asfixia durante los festejos que reunieron a una multitud en el centro de Ciudad de México.

La Secretaría de Salud capitalina confirmó durante la madrugada del miércoles que las víctimas eran dos mujeres, de 48 y 44 años, y un hombre de 19 años. Los tres fueron hallados inconscientes en calles cercanas al Paseo de la Reforma y, pese a la intervención de los servicios de emergencia, ya no presentaban signos vitales.

. El mensaje de la Secretaría de Salud Pública mexicana.

Hasta el momento, las autoridades no informaron cómo ocurrieron los hechos y señalaron que se mantiene abierta una investigación para determinar las circunstancias que provocaron las muertes.

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La alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, también se pronunció sobre lo sucedido a través de sus redes sociales. La mandataria indicó que los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar tras recibir el alerta, aunque las víctimas ya habían fallecido.

Además, llamó a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad, cuidado y empatía, especialmente durante eventos que convocan a grandes concentraciones de personas.

. Los servicios de emergencias ayudando a los damnificados.

La tragedia ocurrió en medio de una multitudinaria movilización de aficionados que salieron a las calles luego de la victoria por 2-0 de México sobre Ecuador.

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El principal punto de encuentro fue la zona del Ángel de la Independencia y el Paseo de la Reforma, donde se instalaron pantallas gigantes para seguir el encuentro. Según datos difundidos por el gobierno capitalino, cerca de un millón de personas participaron de los festejos.

El escrito que publicó la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada.

Durante la celebración hubo fuegos artificiales, música, vendedores ambulantes y una intensa circulación de personas, lo que provocó una gran congestión en el centro de la ciudad. Mientras avanza la investigación sobre las tres muertes, las autoridades reiteraron el pedido de extremar los cuidados en este tipo de celebraciones masivas.

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