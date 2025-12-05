Antes del sorteo del Mundial 2026, Donald Trump y Lionel Scaloni fueron protagonistas de dos momentos destacados de la ceremonia. Al presidente de Estados Unidos la FIFA le entregó el primer “Trofeo FIFA de la Paz” junto con una medalla y un diploma, mientras que el entrenador campeón del mundo fue el encargado de ingresar al escenario con la Copa del Mundo.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó al presidente de Estados Unidos el primer “Trofeo FIFA de la Paz”. Un rato antes del arranque de la ceremonia, Trump se paseó por la alfombra roja y allí se dio un breve intercambio con la prensa argentina acreditada por parte de la televisión.
“Amo a la Argentina y su presidente está haciendo un gran trabajo. Milei está haciendo a la Argentina grande de nuevo”, respondió Donald, jugando con el slogan de su propio partido político MAGA, las siglas de “Make America Great Again”.
Después, Scaloni ingresó con unos inmaculados guantes blancos y la Copa del Mundo en sus manos.
“Buenas noches, buenas tardes. La recuerdo como una final inolvidable en la que pasaron muchas cosas. Nuestro equipo, a pesar de las dificultades, siguió creyendo y en ningún momento creyó que ese partido podía terminar mal. En la nueva Copa del Mundo intentaremos seguir compitiendo y no dar nada nunca por perdido. Eso es lo que espera nuestra gente y es lo que vamos a volver a intentar”, dijo al ser consultado por la infartante definición ante Francia en Qatar 2022.