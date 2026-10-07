A los 81 años murió Piero, símbolo de la canción popular argentina El reconocido músico falleció en Buenos Aires y dejó una extensa trayectoria atravesada por la música, la poesía y el compromiso social.

El ambiente de la música popular argentina despide este miércoles a uno de sus mayores referentes con la muerte de Piero Antonio Franco De Benedictis a los 81 años. Nacido en Italia pero radicado en el país desde su infancia, el artista construyó una carrera inconfundible que fusionó la melodía, la poesía y una profunda sensibilidad social.

Desde su cuenta oficial en Instagram confirmaron la noticia y lo despidieron: “Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años. Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegado. Su familia y amigos, agradecemos los saludos. Buen viaje querido Piero”.

Su despegue definitivo se consolidó a fines de los años 60 al formar una recordada dupla compositiva con José Tcherkaski, dando luz a obras fundamentales como “Mi viejo”, un emotivo tema editado en 1969 que traspasó fronteras y se convirtió en un himno intergeneracional grabado en cientos de versiones en todo el mundo.

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A lo largo de su trayectoria, la obra de Piero trascendió el plano estrictamente musical para convertirse en un vehículo de resistencia, reflexión y protesta pacífica durante tiempos complejos para América Latina, con canciones icónicas como “Llegando, llegaste” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”.

Su activismo y su constante defensa de los derechos humanos lo llevaron también a ser nombrado Artista por la Paz por la Unesco en 2002.