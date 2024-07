Andrés Nara, papá de Wanda y Zaira, fue detenido por violencia de género tras agredir a su pareja El empresario la golpeó en su cuello dejándole marcas visibles. Tras el llamado de la mujer al 911, una patrulla se acercó al domicilio ubicado en la municipalidad de Tigre y habló con Barbasola, quien dio detalles de la discusión con el padre de las mediáticas.

Andrés Nara fue detenido por personal policial este viernes tras recibir una denuncia por violencia de género. Todo se dio luego de una discusión con su pareja, Alicia Barbasola, en la que, según relata el parte oficial, el empresario la golpeó en su cuello dejándole marcas visibles.

Tras el llamado de la mujer al 911, una patrulla se acercó al domicilio ubicado en la municipalidad de Tigre y habló con Barbasola, quien dio detalles de la discusión con el papá de Wanda y Zaira.

Andrés Nara quedó detenido.

Luego de constatar las lesiones, el personal policial procedió a trasladar a Andrés Nara hasta la comisaría 1° de Tigre. Si bien su pareja manifestó su intención de no elevar una denuncia, los agentes activaron el protocolo de todas maneras.

Al mismo tiempo, se pidió la rápida intervención de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual, Trata de Personas y Prostitución Infantil (UFI-Integridad Sexual) y Violencia de Género del municipio.

Quien dio mas detalles fue el panelista de LAM (América) Pepe Ochoa. “Esto es la primera vez que pasa de esta manera. Lo que a mí me cuentan, desde el entorno del barrio en el que ellos viven, es que era común escuchar gritos en la casa. Y era común escuchar a Alicia gritar. Hay que ver cómo sigue la cuestión. Venía mal la cosa”.

Luego, dio a conocer una charla que tuvo con Barbasola: “Alicia me llamó a la tarde en un ataque de nervios, estaba muy mal ya. Además, ella era como que había cosas que descreía y ya no sabía qué creer. Andrés también estaba muy nervioso con las versiones de lo que contamos acá. Él va a quedar hoy detenido porque es una cuestión protocolar. Depende de Alicia o no, que él quede demorado más días, si es que Alicia decide denunciarlo a él”.