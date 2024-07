Wanda Nara sobre su separación: “Le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy toca seguir sola” Al trascender la noticia de separación, la mediática realizó un descargo en sus redes sociales.

La historia de amor entre Wanda Nara y Mauro Icardi llegó a su final. Lo que empezó siendo un rumor, finalmente fue confirmado por la empresaria, quien además realizó un descargo en sus redes sociales.

“Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan”, escribió la cantante. Y agregó: “Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Pero lo acepto porque es parte de lo malo, de quien soy”.

Acto seguido, la amiga de L-Gante adelantó: “Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error”. Y señaló: “No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola”.

Y Nara negó que la ruptura se trate por “culpables o terceros”, ya que según dijo su relación “fue siempre más fuerte que lo exterior”.

Para finalizar, la también cantante dijo: “La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto”, junto a un emoji de corazón.