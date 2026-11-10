El comunicado oficial de Los Palmeras sobre la muerte de Marcos Camino El mítico grupo de cumbia santafesina confirmó el fallecimiento de uno de sus referentes fundamentales. En el mensaje, destacaron su legado musical y pidieron respeto por la intimidad de sus seres queridos.

Los Palmeras confirmaron este martes el fallecimiento de Marcos Camino, uno de los referentes históricos de la banda y una figura central de la cumbia santafesina. La noticia fue comunicada a través de un mensaje publicado en las redes sociales oficiales del grupo, que expresó su profundo dolor por la pérdida.

“Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino”, comienza el comunicado difundido por la agrupación.

En el texto, sus integrantes despidieron a quien consideraron una pieza fundamental de la historia del conjunto y destacaron que su legado y su pasión por la música permanecerán en el tiempo.

“Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”, expresaron.

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Además, la banda manifestó su acompañamiento a los familiares y seres queridos de Camino y solicitó prudencia en la difusión de información sobre su fallecimiento.

“Solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información”, señalaron.

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El mensaje concluyó con un agradecimiento por las muestras de cariño y acompañamiento recibidas tras conocerse la noticia.

La muerte de Marcos Camino representa una pérdida significativa para Los Palmeras y para la música popular de Santa Fe, donde el grupo construyó una trayectoria que trascendió las fronteras de la provincia y se convirtió en uno de los máximos exponentes de la cumbia argentina.

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