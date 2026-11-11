La emoción de Luciano Pereyra al cantar “Sólo le pido a Dios” frente al papa León XIV El cantante interpretó la canción de León Gieco frente a una multitud que se congregó en las inmediaciones de la Basílica de Luján este miércoles por la mañana, en la última jornada de la visita del pontífice a la Argentina.

El cantante Luciano Pereyra no escondió su emoción al cantar “Sólo le pido a Dios” frente al papa León XIV. El artista interpretó la canción de León Gieco frente a una multitud que se congregó frente a la Basílica de Luján este miércoles por la mañana, en la última jornada de la visita del pontífice a la Argentina

Tras su paso por la cárcel de Devoto, León XIV se preparaba para presidir otra masiva misa en la plaza ubicada frente al templo emblemático de la localidad bonarense.

Tal como ocurrió el último lunes en el Monumento a los Españoles, y el último martes, en la misa que ofreció en la Escuela de Aviación Militar en Córdoba, Luján fue el escenario de una vigilia a la que acudieron miles de fieles. Y también, al igual que en los encuentros previos, hubo música y allí estuvo Luciano, nacido en esa ciudad.

El vocalista cantó una sentida versión de “Solo le pido a dios”. Se trata de la segunda vez que Pereyra interpreta esa canción ante un Papa, ya lo había hecho en el año 2000 ante Juan Pablo II. A sus 18 años fue elegido para representar a la juventud latinoamericana en Roma durante el Jubileo de los Jóvenes.

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El set de Luciano se completó con la interpretación de “Si no es contigo” y “Seré”, canciones de su propio repertorio.