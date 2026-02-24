Mirtha Legrand cumplió 99 años el último lunes y lo festejó en la casa de su hija Marcela Tinayre, rodeada de amigos y familiares. Los invitados estaban citados a partir de las 21 y, según las crónicas de medios porteños, a esa hora comenzaron a llegar a la casa ubicada en barrio parque. La Chiqui, por su parte, arribó unos minutos más tarde y posó para las cámaras que estaban en el lugar.
Fuente: Clarín
Tal como se había adelantado, Ramiro Arzuaga asumió la responsabilidad de la organización general de la fiesta. Con una ambientación marcada por rosas en el interior y exterior de la casa, desde temprano podían verse carteles con mensajes amorosos y felicitaciones para la diva.
Fotos: Revista Gente
Entre los invitados destacados del evento estuvieron –la lista final superó los 70– Iliana Calabró, Gino Bogani, Teté Coustarot, Mauricio D´Alessandro y Mariana Gallego, Patricia Bullrich, Carlos Rottemberg, Mónica y Guido Parisier, y Gustavo Scaglione, titular de Televisión Litoral y GSS Group, junto a su esposa, y Josefina Daminato.
Fotos: ciudad.com e Infobae.
También los nietos de Mirtha se sumaron al festejo. Estuvieron Nacho Viale y su pareja, Lucía Pedraza, Juana Viale y su hija Ámbar.
La consigna del festejo era “celebrar la vida” e incluía un pedido muy especial de Mirtha: “Por favor, no traer regalos”.
Fuente: Revista Gente y RS Fotos
Mirtha lució dos cambios de vestuario durante la noche. El primero, un diseño de Iara Alta Costura para recibir a los invitados. El segundo fue un vestido de Claudio Cosano. La prenda fue la elegida para el momento de la cena y el brindis, con una torta de tres pisos decorada con rosas naturales.
Tal como se adelantó, Jairo cantó en vivo para homenajear a la conductora quien, a esta altura, no podía esconder su emoción por la velada. “Llegar bien como estoy es casi un milagro. Nunca imaginé llegar a esta edad en plena actividad”, afirmó Mirtha en su cumpleaños número 99.
Noticias relacionadas