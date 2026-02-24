Cómo fue el cumpleaños de Mirtha Legrand La conductora celebró 99 años con una gran cena para más de 60 personas el último lunes. Rodeada de familiares y amigos, reafirmó que “es una leyenda”.

Mirtha Legrand cumplió 99 años el último lunes y lo festejó en la casa de su hija Marcela Tinayre, rodeada de amigos y familiares. Los invitados estaban citados a partir de las 21 y, según las crónicas de medios porteños, a esa hora comenzaron a llegar a la casa ubicada en barrio parque. La Chiqui, por su parte, arribó unos minutos más tarde y posó para las cámaras que estaban en el lugar.

Tal como se había adelantado, Ramiro Arzuaga asumió la responsabilidad de la organización general de la fiesta. Con una ambientación marcada por rosas en el interior y exterior de la casa, desde temprano podían verse carteles con mensajes amorosos y felicitaciones para la diva.

Entre los invitados destacados del evento estuvieron –la lista final superó los 70– Iliana Calabró, Gino Bogani, Teté Coustarot, Mauricio D´Alessandro y Mariana Gallego, Patricia Bullrich, Carlos Rottemberg, Mónica y Guido Parisier, y Gustavo Scaglione, titular de Televisión Litoral y GSS Group, junto a su esposa, y Josefina Daminato.

También los nietos de Mirtha se sumaron al festejo. Estuvieron Nacho Viale y su pareja, Lucía Pedraza, Juana Viale y su hija Ámbar.

La consigna del festejo era “celebrar la vida” e incluía un pedido muy especial de Mirtha: “Por favor, no traer regalos”.

Mirtha lució dos cambios de vestuario durante la noche. El primero, un diseño de Iara Alta Costura para recibir a los invitados. El segundo fue un vestido de Claudio Cosano. La prenda fue la elegida para el momento de la cena y el brindis, con una torta de tres pisos decorada con rosas naturales.

Tal como se adelantó, Jairo cantó en vivo para homenajear a la conductora quien, a esta altura, no podía esconder su emoción por la velada. “Llegar bien como estoy es casi un milagro. Nunca imaginé llegar a esta edad en plena actividad”, afirmó Mirtha en su cumpleaños número 99.