Murió a los 53 años Eric Dane, el inolvidable “McSteamy” de Grey’s Anatomy El actor falleció este jueves tras una batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), diagnosticada en 2025. Su familia confirmó la noticia y destacó su valiente lucha por concientizar sobre la enfermedad.

El mundo del espectáculo despide a una de sus figuras más queridas de la televisión moderna. Este jueves por la noche se confirmó el fallecimiento de Eric William Dane, el actor que inmortalizó al carismático doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy y que brilló recientemente en la serie Euphoria. Tenía 53 años.

La triste noticia fue comunicada por la revista People a través de un mensaje difundido por el círculo íntimo del artista. “Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica)“, expresaron sus seres queridos.

El adiós rodeado de amor

Según detalló el comunicado, Dane pasó sus últimos momentos en paz, “rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”.

La familia pidió privacidad para atravesar el duelo, pero no dejó de agradecer el apoyo incondicional de los seguidores: “Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor”.

MIRA TAMBIÉN Luciano Castro se internó tras la ruptura con Griselda Siciliani

La lucha contra la ELA y el diagnóstico

El actor había hecho pública su enfermedad el pasado 10 de abril de 2025, durante una conmovedora entrevista en el programa Good Morning America. En aquella oportunidad, le confesó a la periodista Diane Sawyer: “No siento que este sea el final de mi historia”.

Dane relató que los primeros síntomas aparecieron como una debilidad en su mano derecha, algo que inicialmente minimizó pensando que se trataba de cansancio por el uso del celular. “Pensé que quizá había estado enviando demasiados mensajes de texto. Pero unas semanas después, noté que había empeorado”, contó.

El camino al diagnóstico fue arduo: tras visitar especialistas en manos y no ver mejoría, acudió a neurólogos. Recién después de nueve meses de estudios recibió la confirmación de que padecía ELA, una noticia que lo dejó en shock pero que transformó en motor de lucha.

MIRA TAMBIÉN Eximieron de prisión al ex de Romina Gaetani acusado por violencia de género

Un legado más allá de la pantalla

Durante el último año, Eric se convirtió en un apasionado activista, decidido a contribuir a la investigación y a la calidad de vida de otros pacientes.

En diciembre pasado, había anunciado el lanzamiento de sus memorias, tituladas Book of Days: A Memoir in Moments, cuya publicación estaba prevista para este 2026. “Quiero capturar lo que me ha formado: los días bonitos, los duros… para que la gente que lo lea recuerde lo que significa vivir con pasión”, había expresado sobre su obra póstuma.