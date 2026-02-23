Mirtha Legrand celebra sus 99 años con una fiesta exclusiva en Barrio Parque La diva máxima de la televisión argentina festeja esta noche un nuevo aniversario rodeada de familiares y figuras estelares. Dos cambios de look, invitados de lujo y la organización de Ramiro Arzuaga para agasajar a una leyenda viviente.

Este lunes 23 de febrero no es un día más para el mundo del espectáculo nacional: Mirtha Legrand, la indiscutida reina de la televisión, cumple 99 años. A un paso del siglo de vida, “La Chiqui” se prepara para soplar las velitas en una celebración que promete ser tan emotiva como exclusiva.

Como ya es tradición, el festejo tendrá lugar esta noche en la residencia de su hija, Marcela Tinayre, ubicada en el exclusivo Barrio Parque. Allí se congregarán los afectos más cercanos de la conductora y un selecto grupo de personalidades que han acompañado su extensa trayectoria.

Una cumbre de estrellas

Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, la lista de invitados combina la intimidad familiar con la realeza de la farándula. Entre las figuras confirmadas que se sentarán a la mesa para homenajear a la diva se encuentran su amiga y colega Susana Giménez, junto a los directivos de El Trece, Adrián Suar y Pablo Codevila.

La organización integral del evento recae nuevamente en manos de Ramiro Arzuaga. El ambientador, quien acompaña a Mirtha desde hace más de una década, es el encargado de cuidar cada detalle decorativo y logístico para que la noche sea perfecta, manteniendo el estilo sofisticado que caracteriza a la agasajada.

El look de la noche: misterio y alta costura

Fiel a su coquetería y vigencia, Mirtha no dejará nada librado al azar en cuanto a su vestuario. Fuentes cercanas adelantaron que la conductora tiene previstos dos cambios de ropa durante la velada.

Los diseños elegidos pertenecen a dos de sus casas de moda predilectas: Iara Alta Costura y Claudio Cosano. Si bien se mantiene bajo siete llaves el secreto sobre los colores y cortes que lucirá, se descuenta que el brillo y la elegancia serán los protagonistas.

Un ícono cultural

El cumpleaños de Mirtha Legrand trasciende el ámbito privado para convertirse, año tras año, en un evento de interés nacional. Con más de 70 años de historia televisiva y una vigencia que desafía el paso del tiempo, la conductora sigue siendo el centro de atención de la prensa, que ya monta guardia en las puertas de la residencia para captar la llegada de los invitados.

Esta noche, entre brindis y anécdotas, Argentina celebra la vida de una mujer que ya es leyenda.