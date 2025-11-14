El enojo de la joven que le hizo RCP a Fernando Báez Sosa por el documental de Netflix: “Prefieren darle voz a asesinos” Este jueves se estrenó la producción y la joven volvió a expresar su malestar. Lo hizo al responder un posteo que resaltaba el “error" de la plataforma al no llamarla.

Virginia Pérez Antonelli, conocida por ser la primera persona en asistir a Fernando Báez Sosa y realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar del asesinato, manifestó su descontento por no haber sido incluida en la producción de Netflix, “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa”.

Este jueves, Pérez Antonelli utilizó su cuenta de X para compartir un fuerte mensaje de un seguidor, donde se criticaba directamente a la plataforma y a los responsables del proyecto por su ausencia.

“GRAVE ERROR de @CheNetflix, Martin Rocca y Alejandra Sarmiento (director y productora) al omitir a Virginia Pérez en la historia de Fernando Baez Sosa. Virginia es una heroína, con 17 años fue la primera en auxiliar a Fernando con RCP y lo acompañó hasta último segundo. Enorme”, dice el mensaje de un usuario, que fue citado por la joven.

Virginia no se limitó a replicar el reclamo. En una declaración que fue interpretada como una crítica a la narrativa del documental, que podría haber incluido testimonios de los condenados o sus allegados, lanzó una dura indirecta y sentenció: “Algunos prefieren darle voz a asesinos y/o cómplices! ¿Pero quienes somos nosotros para juzgar?”.

Las palabras de Pérez Antonelli resonaron fuertemente en redes, poniendo en relieve el rol crucial que cumplió ella, con solo 17 años, en el intento de salvar la vida de Fernando, y la decisión editorial de la producción de Netflix de centrarse en otros ángulos de la trágica historia.

El documental

Dirigida por Martín Rocca y producida por Alejandra Sarmiento -el mismo equipo responsable del documental “Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía”-, la serie de tres episodios, narra el asesinato del joven desde una perspectiva íntima y reveladora, a partir de los testimonios de su familia y sus amigos como nunca antes lo hicieron

También desde la visión de algunos de los condenados y sus familias, periodistas que siguieron el caso y figuras del ámbito judicial y policial.