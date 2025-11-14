Latin Grammy 2025: Fito Páez, Ca7riel & Paco Amoroso y más argentinos entre los ganadores El rosarino obtuvo dos estatuillas con mejor álbum de rock con Novela y mejor canción Sale el sol. El dúo de trap fue distinguido por sus videos musicales. Sin embargo, el gran protagonista de la noche fue el puertorriqueño Bud Bunny quien se llevó cinco gramófonos.

Los Latin Grammys 2025 dejaron grandes sorpresas. La celebración tuvo lugar este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Varios artistas argentinos ganaron por sus trabajos. Entre ellos, el rosarino Fito Paéz. Nicki Nicole también estuvo nominada, pero no logró volverse con un gramófono. Con todo, el gran protagonista de la noche fue el puertorriqueño Bad Bunny quien se llevó cinco estatuillas.

La ceremonia fue conducida por Maluma y Roselyn Sánchez y reunió a grandes estrellas, actuaciones especiales y varias sorpresas que marcaron esta edición. Horas antes de la gala principal, Raphael recibió el reconocimiento como Persona del Año 2025 por parte de la Academia Latina de la Grabación. El icónico artista español fue celebrado por su extensa trayectoria y su aporte esencial a la música en español.

Respecto a los premios: la estatuilla a mejor álbum de música texana recayó en Bobby Pulido por Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo). La agrupación Los Tigres del Norte volvió a consagrarse con mejor álbum de música norteña por La lotería. Mientras que el premio al mejor álbum tropical contemporáneo fue para Vicente García y su creación Puñito de Yocahú.

El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso ganó mejor video musical (versión corta) por #Tetas y mejor video musical (versión larga) por Papota (Short Film). Desastres fabulosos les otorgó a Jorge Drexler y Conociendo Rusia el premio a mejor canción pop/rock. Y el rosarino Fito Páez se consagró como mejor álbum de rock con Novela y mejor canción Sale el sol, premio que compartió con Renee por La torre. El rapero Trueno obtuvo el Latin Grammy a mejor canción de rap/hip hop por su tema Fresh.

Rubén Blades, junto a Roberto Delgado & Orquesta, obtuvo el Latin Grammy a mejor álbum de salsa por Fotografías. El álbum 42 18, de Julión Álvarez y su Norteño Banda, se llevó el premio a mejor álbum de música banda. El puertorriqueño Bud Banny ganó mejor interpretación de reguetón con Voy a llevarte pa PR, su primera victoria de la noche. Y el cantautor colombiano Andrés Cepeda se impuso en mejor álbum pop tradicional con su trabajo Bogotá.

Tercer Latin Grammy para Ca7riel & Paco Amoroso porque El día del amigo les otorgó a los argentinos el premio a mejor canción pop, ampliando su cosecha de la noche. Más tarde, fueron consagrados como el mejor álbum de música alternativa con su proyecto Papota.

Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella conquistaron el premio a mejor álbum de cumbia/vallenato con El último baile. Mientras que Bad Bunny sumó una victoria en mejor interpretación urbana/fusión por DTMF. La banda colombiana Morat se quedó con el reconocimiento a mejor álbum pop/rock por su producción Ya es mañana. Y Karol G obtuvo el premio a mejor canción tropical gracias a Si antes te hubiera conocido, marcando su primera victoria de la jornada.

Los venezolanos Rawayana y Akapellah ganaron el Latin Grammy a mejor interpretación de música electrónica latina gracias para su tema Veneka.