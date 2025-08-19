“Es absolutamente falso”: Andrés Gil salió a aclarar las versiones que lo vinculan con Gime Accardi El actor compartió un mensaje en redes sociales para desligarse de los rumores y subrayó que su vida personal y laboral se ven afectadas por especulaciones

En medio del escándalo por la infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez, el actor Andrés Gil, señalado como el tercero en discordia, hizo uso de sus redes sociales para hacer un descargo y negó rotundamente esa versión.

A través de su cuenta de Instagram, Gil, compañero de Gime en la obra teatral En otras palabras, que se presentó en la ciudad de Rosario el último fin de semana, escribió: “Ante todo lo que se dijo y publicó en medios y redes, necesito aclarar que el rumor que circula es totalmente falso“.

Cabe destacar que Andrés está en pareja con la actriz Candela Vetrano y fueron padres de su primer hijo hace algunos meses.

En otra parte del texto, lamentó que la experiencia artística que compartió con Accardi y Vázquez se vea empañada por especulaciones: “Me entristece que todo el trabajo y el recorrido hermoso que vivimos con la obra se manche con una mentira“. Vázques es el director de ese espectáculo.

Para el cierre pidió “respeto por mi familia y mis seres queridos, les ruego que dejen de inventar cosas”.

Por su parte, Accardi aclaró que la persona con la que fue infiel no fue alguien de su entorno, sino un encuentro ocasional con un desconocido, un “random”, sin que se tratara de una relación paralela.