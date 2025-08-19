Gimena Accardi contó que le fue infiel a Nico Vázquez: “Fue un desliz, estoy arrepentida” La actriz habló en vivo en el canal de streaming Olga sobre el final de la relación con el actor, con quien compartió 18 años en pareja. En la declaración, pidió "perdón".

Gimena Accardi confirmó este martes que le fue infiel a Nicolás Vázquez. “Fue un desliz absoluto, estoy arrepentida”, dijo en el programa de Sería Increíble (Olga). “Lastimé a una persona que amo, es lo que más me duele porque es la última persona en la vida que yo quería lastimar”, expresó angustiada.

Sobre el tercero en discordia, Gimena detalló: “Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar. No la sigo en Instagram, fue un desliz absoluto, desapareció”.

“Una idiotez de la cual estoy arrepentida”, aseguró Accardi por el engaño a Vázquez. “Me hago cargo, lo estoy diciendo acá mirando a cámara cuando no debería ni decirlo, pero tengo que hacerme cargo. Soy humana que comete errores como cualquiera puede cometer en una relación de 18 años”.

“Cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo así. Una parte de lo que se dijo ayer sí es cierto. Sí, en la pareja soy la responsable de mandarse una cagada, en estos 18 años. Me perdonó, me dio «yo te amo y te sigo amando. Esto no te define». Esto no fue el detonante, pero sí la gota que rebalsó el vaso”.

MIRA TAMBIÉN Del 15 al 17 de agosto: qué hacer este fin de semana en Tucumán

Gimena también se refirió a las primeras versiones que habían circulado cuando se conoció su separación de Nico. “Hace dos meses se está comiendo un hate gratuito porque la tortilla se dio vuelta. Se empezó a decir que él estaba enamorado de una compañera de trabajo”, expresó sobre Mercedes Oviedo. “Todo lo otro que dicen es mentira. Con la persona (Andrés Gil) con la que se me vincula es mentira. Tiene familia. Eso necesito que frene”, agregó.

“Estoy muy dolorida por haberlo lastimado a Nico, sobre todo porque se inventan cosas que no son ciertas. La estuvo ligando de rebote y como es un señor, cerró la boca. Me cuidó y nos cuidamos porque así fue siempre nuestra relación”, dijo la actriz.