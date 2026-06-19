Milei contra Florencia Peña tras la difusión de la falsa noticia sobre el padre de Messi: “Chimentera de poca monta” El presidente escribió un duro y extenso comunicado en la red social X y además en Instagram posteó una placa con la frase “Si te metés con Messi, te metés con todos”.

Javier Milei publicó este jueves en sus redes sociales un fuerte comunicado contra Florencia Peña, tras la difusión de la falsa noticia de que el padre de Lionel Messi había muerto en el canal de streaming Luzu TV.

A través de un posteo en la red social X, el presidente trató a la actriz de “chimentera de poca monta” y además publicó una placa en Instagram con la frase: “Si te metés con Messi, te metés con todos”.

“Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño”, escribió Milei en X.

Además consideró que “las aberrantes e inescrupulosas declaraciones sin chequear de Florencia Peña en un canal de streaming, que igual serían aberrantes si la información hubiera sido cierta, ya que hacen a la vida privada de un ciudadano, nos recuerdan la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar por el simple hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano, como si ese hecho implicara no solo que no tienen que chequear la información que reproducen, sino que tampoco deben atenerse a las cuestiones más elementales de decencia humana, moral o respeto por la verdad”.

“También vale la pena destacar que, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de esta chimentera de poca monta, al menos el canal tuvo la decencia de rectificar la información y echar a este personaje nefasto, cosa que no ha sucedido ni una sola vez con los medios de comunicación o periódicos que cuentan en sus filas con infinidad de periodistas que se han cansado de ensuciar, calumniar o injuriar a todo el mundo, con el amparo de los editores Y/O dueños de medios que los encubren bajo el pretexto de estar haciendo «periodismo»”, escribió Milei.

“Por lo menos los chimenteros de espectáculos no pretenden señalar desde el banquito de la moral o las buenas costumbres, mientras cobran pauta de los políticos para sostener medios que, si sólo dependieran de su audiencia, ya hubieran quebrado”, concluyó.

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