Gladys, la bomba tucumana, se atragantó con un tenedor y tuvo que ser atendida de urgencia La cantante de cumbia relató lo sucedido a través de su cuenta de Instagram. "Pinché un tomatito cherry de una ensalada que nos dan para comer en unos cortes y se ve que sin darme cuenta me tragué un pedazo de un tenedor que es súper filoso y puntiagudo", comentó.

Gladys, la bomba tucumana, utilizó sus redes sociales para contar un accidente que ocurrió con un tenedor durante las grabaciones del Cantando 2024 (América TV) mientras estaba comiendo.

“Hola amigos, ¿cómo están? Bueno miren, yo tengo acá una pulsera, vengo de Sanatorio Güemes, de la guardia, hoy tuve un accidente y hago esta historia para contarles porque la verdad es que la pasé re mal, y me asusté un montón”, empezó en el video que subió en las historias de Instagram.

Y siguió: “Es para recomendarles que tengan mucho cuidado con los utensilios de plástico, sobre todo con los tenedores. Hoy estaba en el canal grabando un programa del Cantando y pinché un tomatito cherry de una ensalada que nos dan para comer en unos cortes y se ve que sin darme cuenta me tragué un pedazo de un tenedor que es súper filoso y puntiagudo”.

En el mismo descargo, agradeció a las autoridades del sanatorio y a los médicos que la atendieron.

MIRA TAMBIÉN Difunden video de Liam Payne en el hotel poco antes de su muerte

“Me fui al sanatorio donde me estaban esperando para hacerme una tomografía para ver si se veía, porque a mí me molestaba un montón. Me dolía, después me llevaron para hacer una endoscopía, y la verdad es que quise hacérmela sin anestesia, creí me la iba a bancar así, pero no, así que bueno”, siguió.

Afortunadamente, el accidente no pasó a mayores y Gladys llevó tranquilidad a sus fanáticos y aclaró que ya se encuentra “bien”.