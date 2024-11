Todos los ganadores argentinos de los Latin Grammy 2024: ¿por qué Trueno tuvo que festejar desde afuera? La premiación se llevó a cabo en Miami y contó con la presencia de cientos de estrellas de la música en español. Entre los representantes argentinos, está la oriunda de Arequito, Soledad Pastorutti.

Este último jueves se llevó a cabo la entrega de los Latin Grammy 2024 en el Kaseya Center de Miami. Entre los artistas nominados estuvieron importantes estrellas latinas como Karol G, Daddy Yankee y, por supuesto, los argentinos pisaron fuerte, en lo que es uno de los eventos más importantes de la industria, y varios se quedaron con galardones. También hubo un homenaje especial a Soda Stereo con Zeta Bosio y Charly Alberti tocando “En remolinos” junto a Draco Rosa.

La primera en levantar una estatuilla para Argentina fue Nathy Peluso, que ganó los galardones a Mejor video musical para “Grasa”, Mejor canción alternativa por “El Día Que Perdí Mi Juventud” y Mejor canción de rap/hip hop por su tema “Aprender a amar”.

Por otro lado, el premio a Mejor canción pop/rock fue para “5 Horas Menos”, la colaboración entre Conociendo Rusia y Natalia Lafourcade.

Trueno, el artista de 22 años oriundo de La Boca, Buenos Aires, también se quedó con un galardón por su hit “Tranky Funky” en la categoría a Mejor fusión/interpretación urbana.

Sin embargo, lo insólito es que lo tuvo que festejar desde afuera del predio porque alegó que no lo dejaron entrar. “El primer artista en ganar un Grammy sin poder entrar a los premios. Estoy acá en la vereda tomando un mate. No me dejan entrar, pero ganamos. Argentina en la casa”, ironizó a través de un video que compartió en sus redes sociales.

Además, el premio para Mejor performance de música electrónica latina fue para “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″ (Tiësto Remix). Al subirse al escenario, Bizarrap aprovechó para enviar un saludo a Shakira y desearle suerte en su tour.

Soledad Pastorutti también se sumó a la lista de ganadores luego de obtener el galardón a Mejor álbum folclórico por “Raíz, Nunca Me Fui”, donde colaboró junto a Lila Downs y Niña Pastori.

“Estamos felices. Pudimos demostrar que tres mujeres juntas en un estudio somos muy fuertes”, celebró la nacida en Arequito.

Diego Schissi Quinteto ganó el Grammy al Mejor álbum de tango y el uruguayo Jorge Drexler, por su parte, se llevó el premio a Canción del año por “Derrumbe”.

¿Qué son los Latin Grammy?

Los Latin Grammy son la versión latina de los Premios Grammy y se otorgan anualmente por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. Premian lo mejor de la música latinoamericana e iberoamericana. Es decir, cualquier obra producida en América Latina, España y Portugal; así como producciones de la comunidad latina en Canadá y Estados Unidos.

En total hay 56 categorías diferentes que abarcan desde la mejor canción del año, al mejor productor, compositor, canción pop o nuevo artista.