La Justicia española investiga a Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales denunciadas por dos exempleadas Las mujeres trabajaron en sus propiedades de Bahamas y República Dominicana y denunciaron episodios de abuso, violencia y maltrato durante 2021. Deberán ratificar sus testimonios en febrero de 2027, mientras que el cantante negó todas las acusaciones.

La Justicia de España puso en marcha una investigación penal contra Julio Iglesias, de 83 años, a raíz de las denuncias presentadas por dos mujeres que trabajaron en sus residencias particulares y lo acusan de haber cometido presuntas agresiones sexuales y otros hechos de violencia durante 2021.

La resolución fue adoptada por el juez Antonio Piña, de la Audiencia Nacional, quien consideró que los testimonios y las pruebas aportadas justifican avanzar con el procedimiento. Sin embargo, aclaró que la apertura de la investigación no significa que los hechos denunciados estén probados ni que exista una determinación sobre la responsabilidad del cantante.

La querella fue admitida parcialmente. El magistrado dispuso investigar posibles delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante, pero descartó avanzar, por el momento, sobre las acusaciones de trata de personas y vulneración de los derechos laborales.

Como próximo paso, las dos denunciantes deberán presentarse ante la Justicia el 3 de febrero de 2027 para ratificar sus declaraciones. Sus identidades y domicilios permanecerán bajo reserva, aunque el juez no les concedió formalmente el estatus de testigos protegidas.

Qué denunciaron las exempleadas de Julio Iglesias

Las mujeres, identificadas con los seudónimos Rebeca y Laura, trabajaron en las propiedades que el artista tiene en Bahamas y República Dominicana. Una de ellas se desempeñaba en tareas domésticas, mientras que la otra trabajaba como fisioterapeuta.

De acuerdo con la presentación judicial, ambas describieron presuntas situaciones de abuso sexual, maltrato y restricciones a su libertad personal. También denunciaron controles sobre sus actividades cotidianas, dificultades para salir de las viviendas y extensas jornadas laborales sin descansos regulares.

Entre las pruebas incorporadas al expediente hay fotografías de lesiones físicas que, según las denunciantes, serían consecuencia de episodios de violencia. Algunas de las imágenes muestran hematomas en un brazo y marcas en uno de los muslos de una de las mujeres.

Cómo llegó la causa a la Justicia española

El expediente tuvo un primer capítulo a comienzos de año, cuando la Fiscalía española archivó las actuaciones iniciales al considerar que los tribunales del país no tenían competencia para investigar hechos ocurridos en el extranjero.

Sin embargo, las exempleadas volvieron a impulsar el caso el 3 de septiembre, cuando presentaron una nueva querella ante la Audiencia Nacional con el respaldo de la organización Women’s Link Worldwide.

En octubre, la Fiscalía modificó su postura y consideró que existían fundamentos jurídicos para que España interviniera. Entre los argumentos se contemplaron la nacionalidad del cantante y las normas que habilitan a los tribunales españoles a investigar determinados delitos cometidos fuera de sus fronteras.

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Ese cambio permitió que el planteo avanzara hasta la resolución judicial que ahora dio inicio a la investigación penal.

La respuesta de Julio Iglesias

Por su parte, el cantante negó de manera categórica las acusaciones. A través de declaraciones públicas, calificó los señalamientos como “absolutamente falsos” y aseguró que nunca abusó, coaccionó ni faltó el respeto a ninguna mujer.

Mientras tanto, la investigación continuará con la comparecencia de las dos denunciantes, prevista para febrero de 2027, en una causa que busca determinar qué ocurrió durante el período en que ambas trabajaron para el artista.