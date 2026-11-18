Pity Álvarez estrenó su nueva canción: “La hice antes de caer en cana” Después de adelantarlo en sus redes sociales, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados compartió el tema junto al músico español Leiva.

Después de anticiparlo en sus redes sociales, Pity Álvarez presentó oficialmente “Te entiendo”, una canción que había compuesto hace varios años y que ahora publicó en colaboración con el artista español Leiva. El estreno se da mientras espera el veredicto del juicio por homicidio.

Antes de que empiece el tema, se escucha al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados contar: “Esta canción la hice antes de caer en cana”.

Con una letra atravesada por la melancolía, la canción habla de los vínculos amorosos, las separaciones y esos momentos en los que parece que todo se derrumba y es necesario volver a empezar.

En lo musical, predominan las guitarras acústicas y eléctricas, mientras que hacia el cierre aparece el sonido de un sitar.

El lanzamiento también llegó acompañado de un videoclip dirigido por Milton Kremer, que combina imágenes actuales del Pity y Leiva interpretando la canción con material de archivo de distintas etapas de la carrera del argentino.

Entre los guiños a su trayectoria aparece incluso la frase “¿Tiene cambio de 100?”, una referencia al comienzo de “Señor Kioskero”.