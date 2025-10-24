Imputaron al novio de Lourdes de Bandana por “privación ilegítima de la libertad” El empresario y pareja de la cantante fue señalado por la Justicia tras un operativo realizado en un departamento de Palermo, donde ella fue hallada y debió ser asistida por los médicos y luego trasladada a un hospital. La causa está a cargo del juez Santiago Bignone y se espera que el acusado sea indagado en las próximas horas

Leandro García Gómez, empresario y pareja de la cantante Lourdes Fernández, ex cantante de Bandana, fue acusado formalmente por el delito de privación ilegítima de la libertad, según informaron fuentes judiciales.

La imputación se produjo después de un operativo realizado en un domicilio ubicado en Ravignani al 2100, en el barrio de Palermo, donde encontraron a la artista.

En ese momento, Lourdes debió ser atendida por personal médico del Same y luego trasladada a un hospital. Recibió el alta durante la madrugada del viernes.

La causa está en manos del juez Santiago Bignone y se espera que García Gómez sea llamado a declarar en las próximas horas. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, a cargo interino del fiscal Patricio Lugones, llevó adelante la imputación, que agrava la situación judicial del acusado.

El acusado fue detenido este jueves por la noche en su departamento, tras la orden de allanamiento. La familia de la cantante había denunciado hacía más de tres semanas que no sabían acerca del paradero de Lourdes.

De acuerdo a lo que informó La Nación, en el inmueble se encontraron botellas de bebidas alcohólicas y pastillas que estaban fuera del blíster. Actualmente, todo el material se encuentra siendo analizado en un laboratorio.

Según consta en el expediente judicial, la mamá declaró que el 4 de octubre había sido el último día en el que había podido hablar con su hija. En ese momento, Lourdes tenía lesiones en la cara y en la cabeza, y al ser consultada por su madre, la joven respondió: “Me caí de una escalera”.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o conocés a alguien que la esté sufriendo, te podés comunicar desde cualquier lugar del país las 24 horas, los 365 días del año, a la línea gratuita 137.

En Rosario, está disponible todos los días, las 24 hs el número 0800 444 0420. Si no podés hablar, está habilitado el whatsapp 3415781509. En caso de emergencias, llamá al 911.