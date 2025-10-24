Hallan a la cantante Lourdes Fernández en el departamento de su pareja, quien fue detenido tras intentar fugarse La Policía porteña encontró a la exintegrante de Bandana luego de que un juez emitiera una orden de allanamiento. Previamente, la pareja de la artista había impedido la inspección total del lugar.

La cantante Lourdes Fernández, conocida por ser exintegrante de Bandana, fue hallada esta noche en el departamento de su pareja, Leandro Esteban García Gómez, en la calle Ravignani 2386, en la Ciudad de Buenos Aires. El hombre fue detenido inmediatamente después de intentar esconderse en otro sector del mismo edificio.

El hallazgo se produjo luego de que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 47 librara la orden de allanamiento solicitada por la Policía de la Ciudad.

Intento de fuga y restricción previa

Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron a Lourdes pero García Gómez no se encontraba presente, por lo que se emitió una orden de captura. Momentos después, fue localizado y detenido cuando intentaba escapar.

Horas antes, al mediodía, el ahora detenido había permitido el ingreso de la policía, pero se negó a una inspección completa del departamento alegando la falta de una orden de allanamiento.

Preocupación por su paradero

La artista había sido reportada como desaparecida tras una denuncia por “averiguación de paradero” radicada por su madre. Aunque Lourdes mantuvo una videollamada con la policía y publicó un video en Instagram afirmando tener “gripe”, las autoridades mantuvieron la investigación debido a la falta de certeza sobre su estado.

El caso tomó mayor relevancia ya que Lissa Vera, amiga y compañera de Bandana, había solicitado una restricción de acercamiento contra García Gómez, señalando que la artista había sido víctima de violencia de género por parte de él en 2022. Vera sostuvo que audios y videos demostrarían que el hombre le estaba dando “directivas” a Lourdes.