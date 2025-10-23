Tras la denuncia de su desaparición, la ex Bandana Lourdes posteó en redes sociales La mamá de la artista, Mabel López, había denunciado que no sabía nada de ella desde el último 4 de octubre. Horas después del reclamo de su mamá, la vocalista compartió un video.

Tras la denuncia de su mamá por desaparición, la cantante de Bandana apareció en redes sociales. La artista Lowrdez posteó un video asegurando que está enferma con gripe en su casa desde el lunes: “Gracias por ocuparse de mí, estoy bien”. Por otro lado, remarcó que se encargará de “demostrar quién informó cualquier cosa”.

Las alarmas se encendieron luego de que su madre denunciara desconocer su paradero y no tener contacto con la artista desde el 4 de octubre, a pesar de que se mantenía activa en sus redes sociales.

El miércoles posteó una historia en su cuenta de Instagram con una frase: “Reparar el vínculo”. Luego subió otra imagen de ella junto a su mascota.

Dicha seccional recibió en la noche del miércoles 22 de octubre un mail, proveniente de la Oficina Central Receptora de Denuncias dependiente del Ministerio Público Fiscal, en el cual la denunciante, Mabel manifestó no tener contacto con la artista desde principios de octubre y que desconoce su paradero.

En el escrito también se denuncia a Leandro García Gómez, pareja de Lowrdez, quien en 2022 había sido acusado de violencia de género.

En consecuencia, según informó Noticias Argentinas, personal policial se acercó hasta el domicilio y tras tocar timbre fueron atendidos por García Gómez, quien en todo momento se mostró enojado y hasta grabó el operativo.

Ya dentro de la vivienda, el hombre señaló que la cantante ya no vive más en dicho domicilio y que tampoco son pareja.

A su vez, manifestó que, si querían revisar su casa, solo iban a lograrlo con la orden de un Juez. Ante este escenario, se dispuso implantar una consigna policial en el lugar.