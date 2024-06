José Luis Chilavert cruzó a Lali Espósito: “kuka fracasada” y “no has ganado nada” El ex arquero y capitán de la selección de Paraguay le sacó el polvo a una de sus frases más conocidas para criticar a la cantante argentina. Fue luego de que una compatriota suya ganara en el reality The Factor X, en el que la autora de “Disciplina” es jurado.

12/06/2024