La dolorosa publicación de Emilia Mernes y el posteo de Duki bancándola La vocalista compartió un comunicado en redes sociales en la que da cuenta del momento difícil que atraviesa, en medio de acusaciones varias. El trapero le declaró su amor y apuntó: “Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber”.

Tras algunos días de estar en el centro de la escena, Emilia Mernes compartió un comunicado en redes sociales en el que responde a las acusaciones en su contra. “Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar”, empieza la publicación en Instagram

Además, su pareja, el Duki, salió a bancar a la cantante frente a los señalamientos por “robo” de bailarines, entre otras cuestiones, como el supuesto mensaje a un jugador de la selección argentina de fútbol, que habrían provocado la pérdida de seguidores en redes sociales de la artista entrerriana.

A través de sus redes sociales, el referente del trap compartió una foto juntos y escribió: “Te amo con el alma. Gracias por haber aparecido en mi camino, gracias por quererme bien y sano, gracias por darme y enseñarme lo que es un hogar, y el significado de ser compañero”.

Volviendo al posteo de Emilia, la artista indicó: “Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Ni yo, ni ninguna de las mujeres involucradas, tenemos por qué tolerar este nivel de odio”.

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“Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar, siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”, indicó respecto de los supuestos conflictos con las cantantes Tini Stoessel y María Becerra.

Finalmente, Emilio solicitó: “Por favor, les quiero pedir que paren. Es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta”.

El posteo de Duki

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Lejos de esquivar la polémica, Duki le declaró su amor a Emilia y cargó contra quienes dan su mirada sin conocer la interna: “Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber. Nosotros seguimos acá viviendo la vida que soñamos y elegimos, teniendo el gusto y la suerte de que sea a tu lado”.

En la publicación, el trapero advirtió: “Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos. Ojalá todos tuvieran la suerte de tener a una compañera como vos a su lado. Te amo”.