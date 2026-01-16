El comentario de Maximiliano López sobre Flor de la V que desató repudio en redes sociales El exfutbolista hizo una referencia a la conductora durante un debate en Sería Increíble (Olga), fue frenado al aire por Nati Jota y se viralizó con fuertes críticas de los usuarios. Por el momento, Flor no hizo declaraciones públicas sobre el tema.

Maxi López vuelve a estar en el centro de la polémica. Unas semanas después de sus declaraciones sobre el nacimiento de su quinto hijo, el exfutbolista generó controversia nuevamente e involucró a Flor de la V.

Todo ocurrió durante la emisión de este jueves de Sería Increíble (Olga) y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales por un comentario del ex de Wanda, quien participa como panelista durante la temporada de verano del ciclo.

Se dio mientras el equipo conversaba sobre la foto del beso entre Diego Armando Maradona y Claudio Paul Caniggia. En ese contexto, le preguntaron a Maxi si él besaría a otro hombre y a quién elegiría y su respuesta generó un rechazo inmediato dentro del estudio.

“¿Quién tendría que ser? ¿Alguien que vos quieras mucho, atractivo? ¿Qué preferirías para experimentar?”, le consultó Nati Jota. Ante eso, el exfutbolista respondió: “No sería solo masculino, tendría que ser… Florencia de la Vega, por ejemplo”.

En ese momento, Nati lo frenó en seco y le dijo: “No es por ahí Maxi”.

El resto del panel también cuestionó el comentario y aprovechó el momento para enviarle un saludo a Florencia de la V. Acto seguido, Nati Jota agregó: “Es una mujer”.

Por el momento, Florencia de la V no realizó declaraciones públicas en respuesta a los dichos del exfutbolista.

Maxi Lopez y sus dichos transfobicos hacia flor de la v.

Evolucionemos chiquisssss pic.twitter.com/2NbHcgI4iH — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) January 15, 2026