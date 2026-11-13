Latin Grammy 2026: Fito Páez ganó el premio al mejor álbum de rock y Milo J lideró la presencia argentina con cuatro estatuillas La delegación nacional tuvo una actuación sobresaliente en Las Vegas. Además del músico rosarino y el folclorista de Morón, CA7RIEL y Paco Amoroso sumaron tres galardones. También fueron premiados Bizarrap, Trueno y el Quinteto Astor Piazzolla.

La música argentina tuvo una noche destacada en la 27.ª edición de los Latin Grammy, que se realizó este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

El joven argentino Milo J vivió una noche soñada. Sumó cuatro estatuillas, mientras que CA7RIEL y Paco Amoroso se quedaron con tres reconocimientos. También hubo premios para Bizarrap, el rosarino Fito Páez, Trueno y el Quinteto Astor Piazzolla.

La gran ganadora de la noche fue Rosalía, que se llevó seis galardones.

La ceremonia reunió a los principales exponentes de la música latinoamericana y volvió a poner en primer plano la diversidad de géneros y propuestas que conviven en la industria.

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Milo J, el argentino más premiado de la noche

Con apenas 19 años, Milo J encabezó la cosecha argentina con cuatro Latin Grammy. El artista oriundo de Morón obtuvo Grabación del Año por “Niño”, Mejor Álbum Folclórico por La vida era más corta, Mejor Interpretación Urbana por “Gil”, junto a Trueno, y Mejor Diseño de Empaque por su disco.

Uno de los reconocimientos más significativos fue el obtenido por La vida era más corta, un álbum en el que el cantante explora las raíces del folklore argentino y las combina con elementos de la música urbana. El trabajo representa una búsqueda artística que conecta sonidos tradicionales con nuevas formas de expresión y amplía el recorrido musical del joven intérprete.

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CA7RIEL y Paco Amoroso también hicieron historia

Otra de las grandes celebraciones argentinas llegó de la mano de CA7RIEL y Paco Amoroso. El dúo se quedó con tres estatuillas: Mejor Interpretación de Música Electrónica por “Beto’s Horns – Fred Remix”, realizado junto al productor británico Fred again..; Mejor Canción Pop/Rock por “Hasta Jesús tuvo un mal día”, y Mejor Video Musical Versión Larga por Free Spirits (The Film).

A estos resultados se sumó el reconocimiento a Bizarrap, quien junto a Daddy Yankee ganó en la categoría Mejor Canción Urbana por “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”. Trueno también formó parte de la lista de premiados por su colaboración con Milo J en “Gil”, distinguida como Mejor Interpretación Urbana.

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La música argentina tuvo además otros dos representantes reconocidos en la ceremonia. Fito Páez obtuvo el Latin Grammy a Mejor Álbum de Rock por Shine, mientras que el Quinteto Astor Piazzolla fue premiado en la categoría Mejor Álbum de Tango por Le Grand Tango.

Rosalía, la gran ganadora de los Latin Grammy 2026

En el plano internacional, Rosalía se convirtió en la artista más premiada de la noche, con seis estatuillas. Su trabajo LUX (Complete Works) fue elegido Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Alternativa.

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La cantante española también recibió los premios a Canción del Año y Mejor Canción Pop por “La Perla”, junto a Yahritza y Su Esencia. A esos reconocimientos agregó Mejor Video Musical Versión Corta por “Sauvignon Blanc” y un sexto galardón correspondiente al trabajo de ingeniería de su álbum.

Entre los demás ganadores se destacaron Karol G, cuyo disco Tropicoqueta fue elegido Mejor Álbum de Música Urbana; Alejandro Sanz, que obtuvo Mejor Álbum Pop Contemporáneo por ¿Y Ahora Qué +?, y Jorge Drexler, reconocido con Mejor Álbum Cantautor por Taracá. Por su parte, Aria Vega se llevó el premio a Mejor Nuevo Artista.