Lollapalooza Argentina 2027: se conoció el esperado line up del festival El evento reunirá a grandes figuras del pop, rock, hip hop y la electrónica durante tres jornadas de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

El Lollapalooza Argentina ya tiene confirmada su edición 2027 y dio a conocer el esperado line up. El festival se realizará el 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, con una grilla que reunirá artistas internacionales y referentes de la música argentina.

En el marco de sus 12 años en el país, el festival volverá a reunir durante tres jornadas propuestas de pop, rock, hip hop y música electrónica. Desde la organización destacaron además al público argentino, al que definieron como “el mejor del mundo”.

Entre los nombres principales de esta edición aparecen Travis Scott, Charli xcx, The Killers, TINI, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C. y Sombr.

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Travis Scott será una de las grandes figuras del hip hop y el rap internacional, mientras que Charli xcx llegará como uno de las artistas más influyentes del pop contemporáneo. The Killers, por su parte, volverá a poner en escena sus clásicos y grandes canciones del rock de las últimas dos décadas.

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La presencia argentina estará encabezada por Tini, con Futtura, el proyecto con el que recorrió diferentes etapas de su carrera y agotó entradas en casi todos los lugares a donde fue.

También será protagonista David Guetta, uno de los referentes mundiales de la música electrónica.

El line up también tendrá el regreso de Queens of the Stone Age, que volverá a tocar en Argentina después de nueve años. A ellos se sumarán The Neighbourhood, con su particular combinación de rock alternativo y pop oscuro; Rawayana, la banda venezolana que atraviesa una etapa de crecimiento internacional; y Fontaines D.C., considerada una de las bandas destacadas del rock contemporáneo.

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Entre las novedades aparece además Sombr, una de las revelaciones del pop de los últimos años, que visitará Argentina por primera vez. El artista llegará con canciones como “back to friends” y “undressed”.

La nueva edición llega después de un festival que tuvo entre sus protagonistas a Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra, entre muchos otros.

Con una nueva combinación de artistas internacionales y talento local, el Lollapalooza Argentina volverá en marzo de 2027 con tres jornadas de música, arte y distintas propuestas para el público.