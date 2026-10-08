Wanda Nara y Mauro Icardi están oficialmente divorciados La Justicia italiana confirmó la disolución del matrimonio y el futbolista celebró la sentencia en sus redes sociales.

El Tribunal de Milán disolvió el matrimonio entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Pero además, el fallo rechazó los 250.000 euros mensuales de manutención que solicitaba la empresaria y la pensión por divorcio. El futbolista celebró la noticia en redes sociales.

El rosarino compartió los fundamentos de la Justicia donde explica que no habŕa “manutención como cónyuge de la señora: aquellos famosos 250.000 euros mensuales. La Justicia consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente”, escribió el futbolista. “También rechazó su pedido de pensión por divorcio”, agregó.

“El tribunal no consideró probado que hubiera sacrificado su carrera profesional durante el matrimonio. Por el contrario, señaló que su notoriedad derivó del matrimonio conmigo y que su actividad profesional se expandió”, detalló Icardi en su publicación. El texto del fallo lo expresa en estos términos: “Wanda Nara alegó haber sido obligada, tras el matrimonio, a sacrificar su carrera artística —ya iniciada— por las exigencias de la vida familiar y de sus dos hijas menores. Este argumento no fue probado. Por el contrario, se considera que la notoriedad de Nara derivó precisamente del matrimonio con Icardi, jugador y capitán del Inter, y por tanto muy reconocido en Italia”.

Como corolario, la resolución condenó a Nara a reintegrar a Icardi dos tercios de las costas del juicio. El jugador, quien eligió Italia como sede del proceso precisamente para que las pretensiones económicas fueran evaluadas por ese sistema judicial, explicó los motivos de esa decisión en su posteo: “Esta resolución refleja el motivo por el que elegí tramitar mi divorcio en Italia: que las pretensiones económicas fueran evaluadas y resueltas por la Justicia”.

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La sentencia también hace referencia a otro proceso que continúa en Milán, en el que Icardi solicita la nulidad de la transferencia de inmuebles de su patrimonio y su restitución. “Ese reclamo sigue su curso”, señaló el futbolista.

“Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa. Hay motivos para brindar”, cerró el delantero en su publicación.