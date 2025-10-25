“Lourdes está bien, contenida por sus amistades”, expresó el abogado de su madre El letrado aseguró que el lunes se reunirá con la cantante que permaneció desconectada de todas sus redes afectivas durante semanas.

El abogado de la madre de Lourdes Fernández, la cantante de las Bandana que pudo haber sido víctima de una privación de la libertad, sostuvo que ella “está bien, acompañada por sus amistades”.

El letrado Yamil Castro Bianchi, el abogado de Mabel López, la mamá de Lowrdes, adelantó que tiene previsto una reunión con la cantante, quien fue trasladada al hospital Fernández, luego de un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en Palermo.

Destacó en un diálogo con la agencia Noticias Argentinas que la artista se encontraba en buen estado, y con la contención de sus amigos.

El novio de la cantante, Leandro García Gómez, se encuentra detenido por el delito de privación ilegítima de la libertad y este viernes se negó a responder preguntas durante su citación a declaración indagatoria.

El detenido declaró que su pareja “no quería salir de la casa” y que él fue “el único que consumió drogas”.

García Gómez, había sido denunciado en 2022 por violencia de género hacia ella.