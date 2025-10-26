Votó Mirtha Legrand: “Me dan ganas de llorar pero de alegría” "La Chiqui" se mostró por Palermo muy sonriente y aseguró que ejerce el sufragio con "ilusión".

Mirtha Legrand, emitió su sufragio en el barrio porteño de Palermo. La conductora se mostró feliz y expresó a cámara cómo vive cada elección.

Luego de que en mayo de este año, en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires no haya votado, Legrand se acercó acompañada y comentó que estaba anoticiada de que cambió la forma del sufragio y que le explicaron como era la nueva boleta.

“Voto con ilusión. Estoy contenta de venir, me dan ganas de llorar, pero de alegría. Además, ayer hice un rating buenísimo”, expresó. “La Chiqui”, bromeó con su atuendo donde dijo que se vistió “con los colores de la patria” y hasta chicaneó con el rating que tuvo en la noche del sábado con su programa.

Por último, manifestó: “Espero que siempre haya libertad para votar”.