Viernes 12 de septiembre
-
Feria de Emprendedores: de 8 a 13 h en el CIC Los Chañaritos (Av. Alem 3800).
-
Caminata guiada: a las 9.30 h por el casco histórico. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística (Congreso y Crisóstomo Álvarez). Inscripción online. Se suspende por lluvia.
-
Teatro en los Barrios: 10 h, espectáculo de circo “Moviendo el avispero” en la Escuela Niño Jesús de Praga (Thames 1280). Entrada gratuita.
-
Cine Debate: de 14 a 18 h, proyección de “Romper el Círculo” en el CIC Adolfo de la Vega (Av. Adolfo de la Vega 550). Actividad destinada a adultos.
-
Exposición y Concurso Regional de Modelismo: inauguración a las 16 h en la Dirección de Adulto Mayor (Av. Adolfo de la Vega 505). Continuará el sábado y domingo con la participación de más de 50 expositores y 470 maquetas de Tucumán, Salta, Jujuy, Córdoba y Santiago del Estero. Habrá invitados especiales como el Museo Itinerante de Malvinas y veteranos de guerra. Entrada libre y gratuita.
-
Clases de gimnasia: de 19 a 20.30 h en el Parque 9 de Julio (Soldati al 300) y en Plaza Urquiza (Sarmiento y Muñecas), en el marco del programa Ciudad Activa.
Sábado 13 de septiembre
-
Exposición de Modelismo: de 9 a 21 h en la Dirección de Adulto Mayor.
-
Caminata turística trilingüe: 9.30 h por el casco histórico. Participarán jóvenes extranjeros de programas del Rotary. Inscripción online.
-
Bus Turístico:
-
11 h, recorrido por Barrio Ciudadela, con paradas en la Casa Belgraniana, Plaza Belgrano, ex Mercado de Abasto y Estadio de San Martín.
-
16 h, circuito histórico-cultural.
Salida desde Plaza Independencia (Laprida al 50). Inscripciones mediante QR o formulario digital. Servicio gratuito.
-
-
Ferias:
-
16 a 21 h, Manantial Sur (2500 Viviendas).
-
16 a 22 h, Emprendedores en el Polo Gastronómico del Parque El Provincial.
-
16 a 23 h, Artesanos en Parque Avellaneda (Mate de Luna y caminerías internas).
-
17 a 00 h, Paseo Gastronómico en el Parque El Provincial (Roca y 9 de Julio).
-
17 a 00 h, Feria Gourmet en Parque Avellaneda (calle Asunción).
-
-
Taller de danzas folclóricas: 17.30 h en Plaza Temática (Congreso y San Lorenzo). Actividad gratuita, se suspende por lluvia.
Domingo 14 de septiembre
-
Exposición de Modelismo: última jornada, de 9 a 18 h en la Dirección de Adulto Mayor.
-
Bus Turístico:
-
11 h, City Tour por lugares notables de la ciudad.
-
16 h, circuito histórico-cultural.
Salida desde Plaza Independencia. Servicio gratuito.
-
-
Ferias:
-
16 a 21 h, Manantial Sur (2500 Viviendas).
-
16 a 22 h, Emprendedores en el Polo Gastronómico del Parque El Provincial.
-
16 a 23 h, Artesanos en Parque Avellaneda.
-
17 a 00 h, Paseo Gastronómico en El Provincial.
-
17 a 00 h, Feria Gourmet en Parque Avellaneda.
-
16 a 23 h, Feria Parque Quinto Centenario (Av. Belgrano 4200), que además contará con el Concurso de Karaoke 2025 desde las 19 h.
-
Con esta programación, la capital tucumana se prepara para recibir a vecinos y turistas con múltiples propuestas abiertas, gratuitas y al aire libre, en el marco de la llegada de la primavera.