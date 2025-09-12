Feria de Emprendedores: de 8 a 13 h en el CIC Los Chañaritos (Av. Alem 3800).

Caminata guiada: a las 9.30 h por el casco histórico. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística (Congreso y Crisóstomo Álvarez). Inscripción online. Se suspende por lluvia.

Teatro en los Barrios: 10 h, espectáculo de circo “Moviendo el avispero” en la Escuela Niño Jesús de Praga (Thames 1280). Entrada gratuita.

Cine Debate: de 14 a 18 h, proyección de "Romper el Círculo" en el CIC Adolfo de la Vega (Av. Adolfo de la Vega 550). Actividad destinada a adultos.

Exposición y Concurso Regional de Modelismo: inauguración a las 16 h en la Dirección de Adulto Mayor (Av. Adolfo de la Vega 505). Continuará el sábado y domingo con la participación de más de 50 expositores y 470 maquetas de Tucumán, Salta, Jujuy, Córdoba y Santiago del Estero. Habrá invitados especiales como el Museo Itinerante de Malvinas y veteranos de guerra. Entrada libre y gratuita.