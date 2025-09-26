¡Tucumán de Fiesta! Gran Celebración por el Día de la Ciudad con Luck Ra y La Konga en el Hipódromo San Miguel de Tucumán se prepara para el gran festejo de su 340° aniversario. Este fin de semana, la ciudad capital despliega una extensa agenda cultural y recreativa que culmina el domingo 28 de septiembre con un megaevento musical gratuito en el Hipódromo de Tucumán, encabezado por los artistas del momento: Luck Ra y La Konga.

La Gran Fiesta de la Ciudad iniciará a las 16:00 h y contará también con la participación de La Wai Fai, Los Avelinos 3G, y una decena de músicos y DJ’s locales. Las entradas gratuitas se pueden conseguir a través de fiestadelaciudad.smt.gob.ar.

Agenda Completa del Fin de Semana: Paseos, Ferias y Musicales

Además del plato fuerte del domingo, la Municipalidad capitalina ofrece actividades variadas desde el viernes 26 hasta el domingo 28, asegurando opciones para todos los gustos:

🏛️ Cultura, Historia y Espectáculos

Paseos Guiados Gratuitos: Se realizarán caminatas por el casco histórico (viernes y sábado a las 9:30 h) y un paseo especial por el Barrio Ciudadela (sábado a las 11:00 h), incluyendo Casa Belgraniana y el Estadio de San Martín. Las inscripciones se hacen online.

Se realizarán caminatas por el (viernes y sábado a las 9:30 h) y un paseo especial por el (sábado a las 11:00 h), incluyendo Casa Belgraniana y el Estadio de San Martín. Las inscripciones se hacen online. Show Multimedia 4D: El espectáculo “Batalla de Tucumán – Los Decididos de la Patria” tendrá funciones gratuitas a las 19:30 h en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio (viernes, sábado y domingo). Se suspende por lluvia.

El espectáculo tendrá funciones gratuitas a las en el Lago San Miguel del (viernes, sábado y domingo). Se suspende por lluvia. Teatro Musical: La aclamada comedia negra “Yiya, el musical” , que revive la historia de Yiya Murano con música original de Ale Sergi, tendrá funciones en el Teatro Rosita Ávila (viernes 21:30 h, sábado 21:30 h y domingo 21:00 h). Las entradas cuestan $26.000.

La aclamada comedia negra , que revive la historia de Yiya Murano con música original de Ale Sergi, tendrá funciones en el (viernes 21:30 h, sábado 21:30 h y domingo 21:00 h). Las entradas cuestan $26.000. Música y Literatura: El ciclo “Letra y Música” presenta al músico Niño Fungi y la escritora Lourdes Jiménez Ortiz el viernes a las 20:00 h en el Centro Cultural Mercedes Sosa (entrada libre y gratuita).

🎡 Ferias y Recreación al Aire Libre

Ferias Municipales: Durante el fin de semana habrá ferias de Emprendedores , Artesanos y Gourmet en distintos puntos: Parque El Provincial (sábado 16 a 22 h) y Parque Avellaneda (sábado 16 a 00 h). ¡Atención! El domingo , todas las ferias se trasladarán al Hipódromo para acompañar la Gran Fiesta de la Ciudad.

Durante el fin de semana habrá ferias de , y en distintos puntos: (sábado 16 a 22 h) y (sábado 16 a 00 h). Bicis Acuáticas: Habrá paseos gratuitos en bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio (viernes de 14 a 20 h; sábado y domingo de 10 a 13 h y de 15 a 20 h).

¿Estás pensando en sumarte a la fiesta del domingo o prefieres alguno de los paseos históricos del fin de semana?