Jaldo: “Todas las mesas comenzaron en tiempo y forma, y Tucumán vive una verdadera jornada democrática” El gobernador Osvaldo Jaldo votó en la Escuela N° 8 Mitre de Trancas, su ciudad natal, unos minutos antes de las 10 de la mañana, acompañado por el intendente Antonio Moreno y el legislador Roberto Moreno. Tras sufragar, destacó que todas las mesas de la provincia iniciaron la votación en tiempo y forma, y que los comicios se desarrollan con total normalidad, tanto en la capital como en el interior.

“En Juan Bautista Alberdi también se vota con tranquilidad. La gente de Alberdi se merece tener funcionarios elegidos por la voluntad popular. Hoy están eligiendo un intendente y diez concejales, y eso es muy importante para la vida democrática del municipio”, afirmó.

Jaldo subrayó el valor de la jornada y el compromiso ciudadano:“Esta es la democracia de los tres poderes del Estado: poder elegir y ser elegido. Después de 43 años, sigue siendo una inmensa alegría poder votar. Más allá de los resultados, lo importante es que todo transcurra en paz, para que Tucumán y la Argentina vivan una verdadera fiesta democrática”, expresó.

Sobre el nuevo sistema de votación, señaló que el proceso es más ágil, transparente y sencillo, y anticipó que en 2027 Tucumán votará con un sistema electoral renovado.“La Legislatura ya está trabajando junto a los distintos espacios políticos para modernizar el sistema. Vamos a adaptarnos a los tiempos que vienen y buscar el mecanismo más claro y eficiente para todos los tucumanos”, afirmó.

El gobernador comentó además cómo seguirá su agenda durante la jornada:“Hoy estaré en Trancas, compartiendo con la gente que trabajó fuertemente por nuestro espacio. Luego, a las 18 estaré en San Miguel de Tucumán y, cerca de las 19.30, en Casa de Gobierno, donde esperaremos los resultados. Según se informó, después de las 21 se conocerán los datos por distrito, ya que el escrutinio se realiza a nivel provincial, por lo que Tucumán tendrá sus propios resultados”, explicó.

Finalmente, Jaldo aseguró que este lunes retomará sus tareas con normalidad:“Mañana a las 7 de la mañana estaré en Casa de Gobierno trabajando, como todos los días. El presidente tiene previsto comunicarse con distintos funcionarios provinciales, y esperamos que ese mensaje sirva para concretar los recursos y obras que le corresponden a cada tucumano”, concluyó.