Javier Milei votó y saludó a sus seguidores sin hacer declaraciones El presidente emitió su voto este domingo a las 11 de la mañana en la sede Almagro de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). En el lugar se instaló un dispositivo de seguridad.

El presidente Javier Milei emitió su voto este domingo a las 11 de la mañana en la sede Almagro de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). En el lugar se instaló un dispositivo de seguridad con un corralito para ordenar el movimiento de personas y el ingreso al establecimiento.

Un grupo de simpatizantes y militantes se acercó para saludarlo, coreando “Presidente, presidente”. Milei respondió con saludos mientras avanzaba hacia el interior del edificio.

El mandatario esperó cerca de cinco minutos en la fila, ya que había otros votantes delante suyo. Posteriormente, realizó el trámite de manera rápida. Estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Tras votar, el presidente se retiró del lugar sin hacer declaraciones a la prensa.

Antes de salir, se tomó algunas fotografías con seguidores que se habían acercado a la puerta de la sede universitaria.

