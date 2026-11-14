Wanda Nara rompió el silencio tras el escandaloso video con la China Suárez: “Dije más cosas” La conductora reaccionó en sus redes sociales luego de que se difundieran imágenes del feroz enfrentamiento que protagonizó con la actriz en Nordelta. Cuestionó la edición de la grabación y aseguró que su reacción estuvo motivada por una situación que involucró a sus hijos.

La polémica entre Wanda Nara y Eugenia “La China” Suárez sumó un nuevo capítulo este viernes, luego de que se difundiera un video del fuerte enfrentamiento verbal que protagonizaron en Nordelta. Tras la viralización de las imágenes, la conductora rompió el silencio en sus redes sociales y cuestionó que la grabación que salió a la luz estuviera editada.

“Faltan frases, editaste, dije más cosas… Me tocaron mis hijos, no respondí de mí”, escribió Wanda en una historia de Instagram, en un mensaje dirigido a Angie Balbiani, la panelista que presentó el material en el programa Puro Show.

De esta manera, la empresaria no desmintió las expresiones que se escuchan en el video, sino que aseguró que el fragmento difundido no refleja la totalidad de la discusión y que hubo otros dichos que quedaron afuera.

El video de la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez

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La grabación que desató el escándalo fue difundida en televisión y registra parte del cruce que mantuvieron las dos mujeres en la denominada Casa de los Sueños, la propiedad de Mauro Icardi en Nordelta.

En el audio se escucha a Wanda lanzar graves insultos y amenazas contra la actriz, entre ellos expresiones como “negra de mierda”, “muerta de hambre” y “prostituta”. También se oye una amenaza de agresión física: “Yo te mato a palos”.

Ante esas palabras, la China Suárez respondió: “¿A quién vas a matar a palos?”.

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El episodio se produjo durante un operativo policial en la vivienda del futbolista, en medio del conflicto familiar y judicial que mantiene con su expareja. Wanda había llegado al lugar acompañada por su actual pareja, Martín Migueles, para buscar a una de sus hijas.

Por qué editaron la grabación

Luego del descargo de Wanda, Angie Balbiani explicó que el material efectivamente había sido editado y que la decisión estuvo relacionada con la presencia de menores de edad en otras partes del registro.

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Según detalló la panelista, existen más videos y fragmentos de la discusión que no fueron difundidos para evitar exponer a los hijos de la expareja.

La publicación de Wanda volvió a poner el foco sobre el enfrentamiento y profundizó la polémica alrededor de la relación entre la conductora, Mauro Icardi y la actriz, un conflicto que continúa sumando episodios tanto en el terreno mediático como en el judicial.



