Alerta en Panamá por un fuerte terremoto de 7,6 y riesgo de tsunami El movimiento sísmico obligó a evacuar edificios de manera preventiva en la capital panameña. También se reportaron 13 réplicas.

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre a las 12:56, hora local, con epicentro en las inmediaciones de la península de Azuero, cerca de Tonosí, en la provincia de Los Santos. El movimiento se sintió en gran parte del país y provocó que cientos de personas evacuaran edificios en la capital. También se reportaron objetos caídos dentro de viviendas y escenas de temor entre los residentes.

Réplicas y evaluación de daños

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registró numerosas réplicas durante los minutos posteriores al sismo, incluida una de magnitud 6,0. Las autoridades iniciaron tareas de evaluación en las provincias de Los Santos, Herrera y Veraguas, entre otras regiones. Hasta los primeros reportes, no se habían informado víctimas, aunque circulaban imágenes de posibles daños materiales cuya autenticidad no había sido confirmada oficialmente.

Diferencias en los registros de magnitud

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó inicialmente que el terremoto había alcanzado una magnitud de 8,0, pero luego ajustó el registro a 7,6 y situó la profundidad en aproximadamente 10 kilómetros. Por su parte, el Instituto de Geociencias panameño informó inicialmente una magnitud de 7,2. El temblor también fue percibido en sectores de Costa Rica y Colombia.

Alerta de tsunami en países de la región

Tras el terremoto, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos advirtió sobre la posibilidad de olas peligrosas en zonas costeras de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México durante las horas posteriores al movimiento. En El Salvador se emitió una alerta de amenaza moderada de tsunami, ante la posibilidad de una crecida del nivel del mar.