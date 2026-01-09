Trump dijo que no necesita el derecho internacional y que solo lo limitan su “moralidad” y su “propia mente” El presidente estadounidense expresó en una entrevista que no busca hacer daño a la gente. Además, manifestó que pretende retirar la ciudadanía a ciertos inmigrantes naturalizados.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en una entrevista con The New York Times publicada este jueves no “necesitar” del derecho internacional y que solo su “propia moralidad” limita su poder como líder de la nación.

“Sí, hay una cosa. Mi propia moralidad. Mi propia mente. Es la única cosa que me puede parar (…). No necesito el derecho internacional. No busco hacer daño a la gente”, dijo el mandatario a los periodistas del Times, preguntado por si hay “controles” a su poder.

Trump, además, respondió con matices a si cree que su Gobierno debe cumplir el derecho internacional en la escena global: “Sí, lo creo. Pero depende de cuál sea tu definición de derecho internacional”.

La entrevista, que tuvo lugar el miércoles por la noche en el Despacho Oval y duró unas dos horas, abordó numerosos temas y fue dividida por temas para su publicación por ese medio.

Entre otras cosas, el presidente no especificó si da más prioridad a hacerse con Groenlandia o preservar la OTAN, pero lo considera una “elección” y deja entrever que la alianza no tiene fuerza sin EE.UU.

En ese sentido, defendió que la “propiedad es muy importante”, en referencia al territorio danés, y argumentó que poseerlo es lo que cree “psicológicamente necesario para el éxito”.

“Creo que la propiedad te da algo sin lo que no puedes vivir, estás hablando sobre un alquiler o un tratado. La propiedad te da cosas y elementos que no puedes obtener solo por firmar un documento”, apostilló.

También abordó el tema de la inmigración, reafirmando sus pretensiones de retirar la ciudadanía a ciertos inmigrantes naturalizados, y específicamente a los somalíes: “Creo que mucha gente que viene de Somalia odia nuestro país”.