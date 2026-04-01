Así fue el impactante despegue de la misión Artemis II rumbo a la Luna A las 19.35 el cohete SLS con la nave Orion partió desde el Centro Espacial Kennedy.

Despegó Artemis II. A las 19:35 el cohete Space Launch System abandonó la plataforma 39B del Kennedy Space Center y comenzó su viaje hacia el entorno lunar.

El lanzamiento marca el regreso de una misión tripulada de la NASA hacia las cercanías de la Luna, en una prueba clave para el futuro del programa que busca llevar otra vez astronautas al espacio profundo.

A bordo de la nave Orion viajan Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, la tripulación de este vuelo histórico.

Los cuatro astronautas de Artemis II ya vuelan dentro de la cápsula Orión alrededor de la Tierra y ahora se preparan para un viaje de 10 días.

Así fue el impactante despegue de la misión Artemis II rumbo a la Luna. (REUTERS/Steve Nesius)

La misión no tiene previsto un alunizaje, pero sí pondrá a prueba en condiciones reales todos los sistemas necesarios para futuras expediciones.

El objetivo central es comprobar que la cápsula, el cohete y las operaciones de vuelo pueden sostener con seguridad una travesía de este tipo con personas a bordo.