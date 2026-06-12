Canadá abrió el Mundial 2026 con un show marcado por su cultura La ceremonia de inauguración reunió símbolos del país anfitrión y dio inicio a la jornada previa al encuentro frente a Bosnia, en un estadio que no estuvo colmado.

El Mundial 2026 celebró su segunda inauguración este viernes en el Estadio Toronto. Canadá aprovechó el escaparate global y mostró al mundo su identidad actual: un país de raíces indígenas profundas, de diversidad cultural sin precedentes y de una relación íntima con la naturaleza, desde los bosques del interior hasta las costas del Atlántico y el Pacífico.

La ceremonia previa al debut de la selección canadiense ante Bosnia y Herzegovina ofreció un espectáculo de alto voltaje emocional y visual. La propuesta contrastó de forma deliberada con la del día anterior en el Estadio Azteca de México, la cual tuvo una escala más espectacular pero un espíritu distinto.

El momento más poderoso de la tarde llegó en los primeros minutos. Artistas de las Primeras Naciones —los pueblos indígenas que habitan el territorio canadiense desde miles de años antes de la llegada de los colonizadores europeos— ingresaron al campo con vestimentas ceremoniales que condensaban siglos de historia. El público observó tocados elaborados con plumas, pinturas faciales en rojo, blanco y negro, prendas adornadas con cuentas y bordados de colores, y tambores ceremoniales decorados con motivos ancestrales.

Artistas de distintas generaciones participaron juntos en el evento, una decisión que transmitió un mensaje explícito sobre la continuidad viva de estas tradiciones y sobre el lugar que los pueblos originarios ocupan en la identidad moderna de Canadá.

La escenografía completó el mensaje con imágenes de alto impacto. Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió con la aparición de una enorme figura azul con forma de ballena que recorrió parte del estadio. La representación evocó la relación de Canadá con sus océanos —el país posee una de las líneas costeras más extensas del mundo— y con las especies que habitan sus aguas, desde las orcas del Pacífico hasta las ballenas del Atlántico Norte.

El otro gran elemento escénico consistió en una gigantesca esfera dorada inspirada en el trofeo de la Copa del Mundo. Esta estructura actuó como punto focal de varias secuencias artísticas y como símbolo de unión entre las distintas culturas presentes en el estadio. El diseño funcionó como hilo conductor de la ceremonia, donde el fútbol operó como un lenguaje universal que convocó bajo un mismo techo a comunidades indígenas, europeas, asiáticas, africanas, latinoamericanas y de Medio Oriente.

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Finalmente, los colores rojo y blanco de la bandera canadiense tiñeron toda la producción. Los vestuarios, la escenografía y los efectos visuales crearon una atmósfera festiva que ratificó el rol de Canadá como anfitrión en su gran noche internacional.