Cinco buzos italianos murieron al explorar cuevas a 50 metros de profundidad El Ministerio de Exteriores de Italia confirmó el deceso del contingente en el atolón de Vaavu. Las autoridades locales activaron un operativo de rescate de emergencia en el peor accidente de buceo en la historia del país

Cinco ciudadanos italianos perdieron la vida durante una excursión de buceo en las islas Maldivas mientras realizaban una inmersión en cavernas a una profundidad de 50 metros en el atolón de Vaavu. Se encontraban desaparecidos y fueron declarados muertos.

Los organismos gubernamentales de Maldivas continúan con las pericias para esclarecer las razones del hecho.

El grupo de fallecidos estaba integrado por tres mujeres —entre quienes se encontraban una científica perteneciente a la Universidad de Génova junto a su hija— y dos hombres, de acuerdo con los reportes iniciales de la prensa italiana.

Por ahora, solo se recuperó un cuerpo que se encontraba en una cueva a más de 50 metros de profundidad, lo que llama la atención, ya que el buceo recreativo está permitido en ese país hasta una profundidad máxima de 30 metros. Se trataba de Monica Montefalcone, una profesora de la Universidad de Génova.

El medio local The Press informó que la búsqueda continúa, aunque afrontan importantes dificultades causadas por el fuerte oleaje y las condiciones meteorológicas adversas.

La alerta por el extravío de los deportistas se emitió este jueves a las 10:45 de la mañana en horario de Italia (las 3:45 de la madrugada en Argentina), momento en que las fuerzas de rescate locales activaron de inmediato las tareas operativas de urgencia. “Tras un accidente ocurrido durante una salida de buceo, cinco nacionales italianos murieron en el atolón de Vaavu, en Maldivas”, manifestaron las autoridades diplomáticas de Roma por medio de un comunicado oficial.

“Se cree que los buzos han muerto cuando intentaban explorar cuevas a una profundidad de 50 metros”, detalló el reporte oficializado.

Este archipiélago compuesto por formaciones coralinas representa un enclave turístico de alta gama sumamente codiciado por la comunidad internacional de buceadores, debido a sus exclusivos complejos hoteleros aislados y a las embarcaciones habitables diseñadas especialmente para la práctica de esta actividad.

Por su parte, diversos portavoces gubernamentales de Maldivas señalaron que este episodio se configura como la mayor tragedia de buceo documentada en la historia de la nación, la cual está integrada por un total de 1.192 islas de origen coralino distribuidas a lo largo de 800 kilómetros en la región ecuatorial del océano Índico.