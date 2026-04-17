Comenzó el alto el fuego entre Israel y el Líbano Donald Trump había anunciado el cese de las armas a partir de la medianoche en Medio Oriente. “Ambas partes desean la paz”, manifestó el presidente estadounidense.

El alto el fuego por diez días entre Israel y el Líbano comenzó este jueves por la medianoche en Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump había anunciado el cese de las armas a través de un comunicado en la red Truth Social.

“Ambas partes desean la paz, ¡y creo que sucederá pronto! Acabo de tener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, de Líbano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 p. m., hora del este”, expresó el mandatario estadounidense.

Por su parte, anunció que invitará al Primer Ministro de Israel Netanyahu a Aoun, presidende libanés a la Casa Blanca para celebrar las “primeras conversaciones significativas” desde 1983.

Además, Trump agregó: “He dado instrucciones al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin’ Caine, para que trabajen con Israel y Líbano para lograr una paz duradera”.

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Delegaciones de ambas partes conversaron con Estados Unidos previo al acuerdo sobre la posibilidad de una tregua. Netanyahu, por su parte, afirmó que el alto el fuego tenía como objetivo permitir la continuación de las conversaciones con el Líbano.

“En las conversaciones, tenemos dos demandas: el desarme de Hezbollah y un acuerdo de paz sostenible, desde una posición de fuerza”, dijo Netanyahu citado por la cadena CNN.

Por último, el primer ministro israelí confirmó que las Fuerzas de Defensa de su país no se retirarán de sus posiciones en el sur del Líbano durante 10 días. “Permaneceremos en una zona de seguridad de 10 kilómetros, lo que nos permitirá evitar la infiltración en las comunidades y el lanzamiento de misiles antitanque”, remarcó.