Estados Unidos e Irán anunciaron la reapertura del estrecho de Ormuz Trump dijo este viernes que la vía está completamente abierta y lista para el paso libre de los buques.

Estados Unidos e Irán anunciaron este viernes la reapertura del estrecho de Ormuz para el paso de embarcaciones comerciales, en el marco de la guerra en Medio Oriente.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, publicó en X (ex Twitter) que el paso de todos los buques comerciales a través del estrecho queda “completamente abierto” en consonancia con el alto el fuego en el Líbano de 10 días.

“De conformidad con el alto el fuego en el Líbano, se declara que el paso de todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz está plenamente abierto durante el resto del período de alto el fuego, por la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán”, sostuvo Araghchi.

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel atacaron a Irán luego de haber fracasado en una serie de rondas negociadoras para desactivar el plan nuclear iraní y su programa de misiles. Allí, murió el máximo líder el ayatollah Ali Khamenei. Ante esto, Teherán respondió con varios ataques con drones y misiles balísticos en todo el Golfo y cerrando el paso del Estrecho de Ormuz.