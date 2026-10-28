Encontraron sin vida a Nancy Godoy en Corrientes La víctima fue hallada en la zona de Esquina, donde se concentraban los rastrillajes.

El cuerpo de Nancy Godoy, de 52 años, fue hallado este miércoles, luego de que la docente rural desapareciera el pasado 7 de octubre en la provincia de Corrientes.

Por el crimen hay cinco personas detenidas. Cuatro de ellas están acusadas por distintos delitos vinculados con el asesinato, mientras que el quinto sospechoso permanece preso por falso testimonio.

Según la resolución del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos, todos continuarán bajo prisión preventiva hasta el comienzo del juicio.

Entre los principales acusados se encuentra Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí”, donde funciona la escuela en la que Godoy daba clases.

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También están imputados Rosa Leguizamón, quien habría sido la última persona en ver con vida a la docente, y Nahuel Rojas, pareja de Leguizamón. El cuarto acusado es Felipe Dionisio Sandoval, otro capataz.

En cuanto a la calificación legal, los tres hombres fueron imputados por femicidio, mientras que Leguizamón enfrenta cargos por homicidio simple. El quinto detenido, Ernesto Ezequiel Bordón, está acusado de falso testimonio.

Por el momento, las fuentes judiciales no brindaron información detallada sobre las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo de la maestra, por lo que se aguardan precisiones sobre el procedimiento y los avances de las pericias.

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La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el crimen habría tenido como móvil un ataque sexual. Entre los elementos incorporados a la causa, se estableció que el teléfono celular de Godoy registró su última actividad el 7 de octubre a las 20.45, el mismo día en que desapareció.

La investigación continúa para esclarecer cómo ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades de cada uno de los imputados.