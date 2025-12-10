Corina Machado no asistirá a recibir el Premio Nobel de la Paz: lo recibirá su hija La ceremonia se celebra este miércoles en Oslo. La dirigente opositora venezolana no estará presente, según informó el Instituto Nobel, que aseguró desconocer su paradero.

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado no estará presente en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz que se celebra este miércoles en Oslo. En su lugar, será su hija quien reciba la prestigiosa distinción.

El Instituto Nobel noruego confirmó la ausencia y aseguró desconocer el paradero de Machado, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel, precisó a la radio pública NRK que “Será su hija Ana Corina Machado quien reciba el premio en nombre de su madre”. “Lamentablemente, no se encuentra en Noruega ahora. Y no estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a la una de hoy, cuando comience la ceremonia”, agregó Harpviken.

La ceremonia está programada para las 9:00 de Argentina y se llevará a cabo en la Municipalidad de la capital noruega. Además de recibir la medalla y el diploma, la hija de Machado leerá “el discurso que María Corina misma ha escrito”, detalló el director del Instituto Nobel.