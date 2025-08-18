Después de 20 años, el MAS dejará de gobernar Bolivia: Quiroga y Paz van al balotaje El senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge Quiroga disputarán la primera segunda vuelta en la historia del país en octubre próximo. El oficialismo apenas si cosechó un mínimo porcentaje que, de confirmarse, alcanzaría para salvar la personalidad jurídica del partido.

Las elecciones de este domingo en Bolivia serán memorables por donde se las mire. Por un lado, el Movimiento al Socialismo (MAS) dejará de gobernar Bolivia después de casi 20 años y por primera vez en la vida democrática del vecino país, habrá balotaje. El senador Rodrigo Paz Pereira (centro) y el expresidente Jorge Tuto Quiroga (derecha) disputarán la primera segunda vuelta en la historia del país y anticipan ya un giro abrupto en la política boliviana. El presidente Luis Arce, que se bajó de la reelección en medio de una fuerte crisis económica, dijo que cumplió su deber al “garantizar un proceso electoral pacífico y transparente” y prometió garantizar un “transito democrático” para entregar la Presidencia el 8 de noviembre.

Según informó EFE, Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quedó en primer lugar en los comicios al obtener el 32,14 % de votos válidos, según el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y tras computar el 95,41 % de las actas.

Mientras que Quiroga (2001-2002) de alianza Libre alcanzó 26,81 % de los votos, según estos datos que son preliminares y “no reemplazan” los resultados del cómputo oficial, según el TSE.

Según la ley electoral boliviana, como ninguno llegó a más del 50 % de los votos, ni a un mínimo del 40 % con una diferencia de 10 puntos con la segunda candidatura, tendrán que disputar una segunda vuelta que se llevará a cabo el 19 de octubre.

MIRA TAMBIÉN El Papa espera el “éxito” de las negociaciones de paz tras la cumbre entre Trump y Putin

El oficialista MAS tenía como candidato al exministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo, después de que el presidente Arce renunciara a buscar la reelección en medio de una crisis económica que afecta a Bolivia.

Del Castillo tiene un 3,16 % de votos, porcentaje que si no cambia en los resultados oficiales finales alcanzaría para salvar la personalidad jurídica del MAS, ya que según la ley electoral si un partido no supera el 3 % debe desaparecer.

Más de 7,5 millones de bolivianos estaban registrados para elegir al presidente, vicepresidente y legisladores para el próximo quinquenio.

MIRA TAMBIÉN Tiroteo en un restaurante de Nueva York dejó tres muertos y ocho heridos

La jornada fue calificada como “tranquila” por las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA), las más numerosas que se desplegaron para acompañar este proceso.

Sin embargo, el candidato Andrónico Rodríguez, de la alianza Popular, fue agredido por varias personas que le arrojaron piedras después de emitir su sufragio en la localidad de Entre Ríos en el Trópico de Cochabamba, el bastión político y sindical del expresidente Evo Morales (2006-2019).

El también presidente del Senado fue calificado como “traidor” por Morales por haber buscado la Presidencia de Bolivia por su cuenta, alejándose del exmandatario que era considerado su mentor político porque ambos son líderes sindicales de cocaleros en el Trópico de Cochabamba.

MIRA TAMBIÉN Volodimir Zelenski y Donald Trump se reunirán en Washington

El empresario opositor Samuel Doria Medina, quien era favorito en las encuestas preelectorales, aceptó su derrota al llegar tercero con un 19,86 % de votos e indicó que apoyaría a Paz Pereira en la segunda vuelta.

Mientras que Morales, quien no pudo participar como candidato presidencial por una inhabilitación constitucional y por no encontrar un partido que lo apoya tras renunciar al MAS, encabezó en las últimas semanas una campaña para votar nulo.

También acusó al Gobierno de Arce de planear un “fraude” para estos comicios y dijo que se reunirá el miércoles con sus seguidores para analizar los resultados electorales.

Asimismo, se esperan los resultados oficiales de la votación para tener un panorama de la nueva distribución del Legislativo, en donde el MAS también fue mayoría por casi dos décadas.