Donald Trump afirmó que Irán sufre un estado de colapso El mandatario estadounidense también confirmó que desde Teherán le pidieron la reapertura del estrecho de Ormuz.

Donald Trump afirmó que Irán atraviesa un “estado de colapso” y que solicitaron la reapertura del estrecho de Ormuz lo más rápido posible mientras continúan estancadas las negociaciones. El mandatario estadounidense lo anunció en Truth Social.

El presidente de Estados Unidos aseguró que el gobierno de Irán transmitió su situación crítica y la urgencia de normalizar el tránsito en la vía marítima más importante del mundo.

“Irán acaba de informarnos de que se encuentra en un ‘estado de colapso’. Quieren que abramos el estrecho de Ormuz lo antes posible, mientras tratan de resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que serán capaces de hacer!)”, expresó el mandatario.

De todas formas, no informó como Teherán comunicó este mensaje. No hubo confirmación oficial por parte de las autoridades de Irán. La Casa Blanca ofreció precisiones inmediatas sobre la publicación realizada en la plataforma Truth Social.

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La propuesta de Teherán, que no es aceptada por Washington, incluye postergar una definición sobre el programa nuclear iraní, al que Trump exige eliminar de inmediato y con carácter permanente.